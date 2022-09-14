4 gündür kayıp olan adam ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi 2715. Sokak'taki evinden 11 Eylül Pazar günü 'Gezmeye gidiyorum' diyerek bisikletiyle ayrılan Mustafa Öksüz (53) eve dönmeyince ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Eşi Şayeste Öksüz, kocasının evden ayrıldıktan bir süre sonra geri gelip bisikletini, ev anahtarları ile cüzdanını evin önüne bırakıp, ortadan kaybolduğunu belirtti. Polis, yapılan arama çalışmalarında 2 çocuk babası Mustafa Öksüz'e ulaşamadı. Bugün öğlen saatlerinde Akdeniz ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Öksüz'ün ailesi, cesedi teşhis etti. Öztürk'ün cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.