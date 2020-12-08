4 mahalleyi bağlayan grup yolunda asfalt çalışması yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus'a bağlı Halitağa, Akarsu, Kelahmet ve Egemen grup yolunda sıcak asfaltla yama ve kaplama çalışması gerçekleştirdi. 1995'ten bu yana kapsamlı bakım yapılmayan yolun tamamında zemin iyileştirmesi yürüten ekipler, gelecek yıl aynı yolda sathi asfalt kaplama çalışması yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol yapım bakım ve onarım ekipleri, Tarsus'un ova kesiminde yer alan ve binlerce dönümlük arazilerinde onlarca çeşit tarım ürününün yetiştirildiği Halitağa, Akarsu, Kelahmet ve Egemen grup yolunda sıcak asfaltla yama ve kaplama çalışması gerçekleştirdi. 1995 yılında bu yana kapsamlı bakım yapılmayan yolun tamamında zemin iyileştirmesi gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, gelecek yıl aynı yolda sathi asfalt kaplama uygulamasını yerine getirecek. Oldukça dar olan yolda genişletme çalışması da yürüten ekipler, tarım ekipmanlarının yanı sıra bölgede bulunan diğer yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların da sıklıkla kullandığı yolu güvenli geçiş yapılır hale getirdi. Ekipler Tarsus merkeze bağlı İncirlikuyu, Yüksek, Büyük Kösebalcı, Akçakocalı, Mahmutağa, Tekeliören ve diğer mahallelerde de greyderli banket temizleme, yol tesviye ve sıkıştırma çalışması ile asfalt yama ve kaplama faaliyeti de gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, Egemen mahallesinde yapılan çalışmaları inceleyerek, “Halitağa, Akarsu, Kelahmet ve Egemen grup yoluna asfalt yama çalışması yerine getirildi. Gelecek yıl bu yol üzerinde sathi asfalt kaplama yapılacak. Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in belediye kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak yaptığı çalışmalar devam ediyor. Söz konusu bu yolda maalesef ki sık sık kazalar meydana geliyor. Dar olan yolda genişletme ve iyileştirme yapıldı. Olası kazaları en aza indirebilme adına çalışma yürütüldü. Tüm bölge halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Egemen Mahallesi Muhtarı Aydan Koyuncu ise son olarak 1995 yılında çalışma yapılan söz konusu yolda 25 yıl aradan sonra ilk kez kapsamlı bakım gerçekleştirildiğini belirterek, “Yoğun şekilde kullanılan yolumuz uzun zamandan sonra kapsamlı bakım gördü. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve tüm yetkili amir ve müdürlerime sonsuz teşekkür ederim. Artık çiftçilerimiz kente giderken, tüccarlarımız da mahallelerimize gelirken daha rahat bir yolculuk yapabilecekler” diye konuştu.