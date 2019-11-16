4. Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası, bu yıl rekor sayıda sporcunun katılımıyla başladı.

Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki turnuvanın açılışını, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay yaptı.

“Avrupa'nın en prestijli turnuvalarından biri”

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Avrupa'nın en prestijli satranç turnuvalarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadığını söyleyen Olcay Tok, "Aramızda turnuvaya katılmak üzere Azerbaycan'dan Rusya'ya, Ukrayna'dan Belarus, Moldova ve Yunanistan'a kadar 16 ülkeden 100'ü aşkın genç sporcu bulunuyor. Toplam 320 sporcunun katıldığı bu turnuvanın Mersin'de yaşayan ve yurtiçinden gelen genç sporcularımızın katılımıyla birlikte rekor olduğunu öğrendim. Bu haklı gurur ve mutluluğu sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün aramızda kazandıkları puanlarla satrancın 'Grand Master'ı, Türkçesi ile 'büyük ustası' olan genç sporcularımız var. Sanata, spora, kültüre değer ve katkı veren her bir sporcumuzun 'büyük usta' olarak yaşadığı kente, ülkesine ve milletine faydalı işler yapacağını biliyoruz" dedi.

“Çocuklara satrancı sevdirelim”

Satranç sporunun çocuklara kendine güven duygusunu aşılayan, süratli, doğru ve çabuk düşünmeyi sağlayan, disiplinli çalışma alışkanlığı kazandıran bir spor olduğuna dikkat çeken Tok, “O nedenle satrancı çocuklarımıza sevdirelim. Erken yaşta bu oyunun güzelliklerini onlara kazandıralım ve geleceğimiz için diğer spor dalları gibi satrançla büyümelerini teşvik edelim” diye konuştu.

“Spora büyük katkılar sağlıyoruz”

Çocukların sağlıklı, mutluluk ve huzurla büyümesi için diğer spor dallarının da önemli olduğuna işaret eden Tok, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Vahap Seçer'in talimatlarıyla spora, özellikle genç sporcularımıza büyük katkılar sağlıyoruz. Bu amaçla belediyemizde atletizmden futbola, basketboldan tenise kadar toplam 18 branşta 450'si lisanslı sporcu olmak üzere çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Kır Çiçeği Projesi geliştirdik. Bu proje ile 13 ilçemizdeki 60 başarılı kız öğrencimizi seçip, Mersin'in spor kenti olarak marka değerinin artırılmasına öncülük edeceğiz. Spor tesislerimizde kız yurdu açacağız ve kızlarımızın eğitim ve sporda başarıya ulaşması için gayret edeceğiz. Amatör spor kulüplerimize malzeme yardımı ve desteğe devam ediyoruz. 2019 yılı sona ermeden kulüplerimize toplam 1 milyon 500 bin liralık malzeme ve nakdi yardım yapacağız. Ayrıca önümüzdeki ayın başında başarılı sporcuları ödüllendireceğiz.”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da Türkiye genelinde 17 adet satranç turnuvası olduğunu, Mersin'de yapılan turnuvanın hem katılımcı sporcu sayısı hem de sporcuların başarı geçmişleri açısından en seçkin turnuvalardan biri olduğunu ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Tulay, “Bir şeye başlamak önemlidir ama sürdürmek daha önemlidir. Bu turnuvaya desteği sürdürdükleri için Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Seçkin sporcular Mersin Turnuvasını tercih etti

Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği 4. Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası'nda 16 ülkeden 320 sporcu yarışacak. Geçtiğimiz yaz 8 yaş grubunda Avrupa Şampiyonu olan Yağız Kaan Erdoğmuş, Türkiye Satranç A Milli Takım oyuncusu Mustafa Yılmaz, bu yıl dünyada en çok puan kazanan satranç sporcusu olan Azerbaycanlı Altay Eynulyalev de turnuvada yer alıyor.

22 Kasım'a kadar sürecek olan turnuvada sporcular A kategori ve B kategoride yarışacak. 9 tur şeklinde yapılacak turnuvayı A kategorisinde birinci bitiren sporcu 7 bin TL, B kategorisinde birinci bitiren sporcu 2 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Turnuvada toplam 51 bin 750 TL'lik para ödülü verilecek.