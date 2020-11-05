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47 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

Kasten öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından hakkında 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Mersin’de yakalanarak tutuklandı.

Kasten öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından hakkında 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Mersin'de yakalanarak tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 ve 9 yıl olmak üzere toplamda 47 yıl hapis cezası ile aranan A.D. adlı şahıs, yürütülen istihbari ve fiziki çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, hakkında düzenlenen evrak ile birlikte sevk edildiği Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

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