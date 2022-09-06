Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 gün önce toprağa verilen şehidin evinde hırsızlık yapan zanlılar yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık ihbarı alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli buldukları 07 FLN 19 plakalı otomobili Fatih Mahallesi Demirkapı mevkiinde durdurdu.

Polis ekibi, 4 şüphelinin bulunduğu araçta yaptıkları aramada, çuval içerisinde 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler, 1 Eylül 2022 tarihinde Kuzey Irak'ta teröristlerce tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Şehit Astsubay Okan Meteöz'ün Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde çalındığı tespit edildi.

Suç dosyaları kabarık olan 4 zanlı gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan ve 39 adet suç dosyası olan U.P. (26) ve 7 adet suç dosyası bulunan E.B.(20) adlı zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.