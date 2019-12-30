5 kilometre yürüyerek kar esaretinden kurtuldular

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar ulaşımı olumsuz etkiledi. Mermer ocağı çalışanları yaklaşık 5 kilometre yürüyerek yolun açık olduğu Aydınlar Mahallesi'ne ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, dün geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle ilçenin yüksek kesimlerde bazı yollar trafiğe kapandı. Ulaşımda aksamalar nedeniyle karayolları ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kar temizleme çalışması başlattı.

Yoğun kar sebebiyle yolda kalan araçlar dozer yardımıyla kurtarıldı. Bir mermer ocağının çalışanları ise yolun kapanması dolayısıyla araçlarını bırakarak, yaklaşık 5 kilometre yürüyüp yolun açık olduğu Aydınlar Mahallesi'ne ulaştı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Tozlu-Sorgun, Sorgun-Toros, Sarıkaya-Kızılen ve Güneyli köy yollarında karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.