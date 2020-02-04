5 kıtada 88 ülkeye ihracat yapıyor

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren firma, inşaat malzemeleri ana başlığı altında yer alan sandviç panel ve EPS ürünlerinin üretimini, satışını ve ihracatını, Teknopanel sandviç panelleri, Teknopor EPS ürünleri ve Teknosistem mantolama sistemleri markalarıyla ile yapıyor. Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul'da bulunan dört üretim tesisi ile Türkiye'nin ulaşım açısından en stratejik noktalarında yer alan firma, sektörün lideri olarak gösteriliyor.

“Üretim tesislerimizi toplamda 123 bin metrekareye çıkarttık”

İlk üretim tesislerinin 2005 yılında faaliyete geçen, 34 bin metrekare alan üzerine kurulu genel merkez Mersin fabrikası olduğunu belirten Genel Müdür Orhan Kahveci, yüksek standartlarda üretim yapma hedefiyle, 2013 yılında 35 bin metrekare alana sahip Sakarya Fabrikasını kurduklarını kaydetti. Kahveci, 46 bin metrekarelik İzmir ile 8 bin metrekarelik İstanbul yatırımlarını 2018'de hayata geçirerek büyüme stratejisini sürdürdüklerini ve üretim tesislerini toplamda 123 bin metrekareye çıkarttıklarını söyledi. Kahveci, "Avrupa'nın en modern üretim tesisleri arasında gösterilen Teknopanel, ürünlerini gelişen teknolojiyi takip ederek, otomatik kesintisiz hatlarda, uzman Ar-Ge ekibi ile sürekli iyileştirerek üretim yapmaktadır. Faaliyete geçen yeni tesislerimizle toplam 13.5 milyon metrekarelik sandviç panel, 1.6 milyon metreküplük EPS üretim kapasitesiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı ve etkin çözümler üretiyoruz" dedi.

5 kıtada, 88 ülkeye İhracat

“İşimizi kusursuz yapmak için tüm üretim, satış ve pazarlama süreçlerini sürekli denetim altında tutarak daha iyiye odaklanıyoruz" diyen Kahveci, "Bugün sahip olduğumuz insan kaynakları ve üretim teknolojisi ile ürettiğimiz ürünleri dünyanın dört bir yanına gururla taşıyoruz. Türkiye'nin önemli lokasyonlarında bulunan tesislerimiz ve hizmet noktalarımız ile müşterilerimiz bize, biz onlara kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Firmamız, güçlü organizasyon yapısı ve tedarik zinciri ile ürünlerini Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 88 ülkeye ihraç ederek dünya devleri arasında yerini alıyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye yeni hizmet noktalarını bünyelerine katıyor ve büyümeye istikrarlı, emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Sektörde, lider olmak kadar lider kalabilmenin de ne denli önemli olduğunun farkında olduklarını kaydeden Kahveci, "Sahip çıktığımız tüm değerlerimiz, sürekli gelişen teknolojimiz ve hiçbir zaman ödün vermediğimiz kalite standartlarımızla, 460 personel ve 100'e yakın yetkili hizmet noktasıyla her gün daha iyisi için çalışıyoruz. Elde ettiğimiz başarılarla, Türkiye'nin ISO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer almamızın ve sektörümüzün lider firması olmamızın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Köklü ve güçlü global markaların olduğu bir pazarda genişleyen etkin bayi ağımızla 10 yıl gibi kısa bir zamanda pazar lideri olup sektöre yön vererek, 15. yılımızda da liderlik iletişimimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.