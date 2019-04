'5. Tour Of Mersin' 25-28 Nisan'da yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek 'Tour Of Mersin', 25-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl 13 ülkeden 16 takımın katılacağı yarışmada, 140 sporcu mücadele edecek. Anamur'dan başlayacak turda sporcular, 4 gün boyunca toplamda 500.5 kilometre pedal çevirecek.

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Tour Of Mersin'in basın lansman toplantısı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. 25-28 Nisan tarihleri arasında 4 etap olarak gerçekleştirilecek yarışmada sporcuları zorlu parkurlar bekliyor. Sporcular, 1. gün 118.2 kilometre, 2. gün 192.1, kilometre, 3. gün 70 kilometre, 4. gün 120.3 kilometre olmak üzere toplamda 500.5 kilometre pedal çevirecekler. Anamur'dan başlayan birinci etap Ören, Bozyazı, Aydıncık ve Sipahili'den geçerek Yanışlı'da sona erecek. 2. etap Mut'ta başlayarak Silifke ve Erdemli'den sonra Mersin Pompeipolis'te sona erecek. 3. etap Tarsus'ta başlayarak Çamlıyayla Belediyesi önünde son bulacak. 4. etap Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak İnsu, Çavak, Emirler güzergahı boyunca devam edecek ve Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erecek. Dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı yarışmada Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Brunei, Bulgaristan, Cezayir, İsviçre, Kazakistan, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye olmak üzere 13 ülkeden 16 takım ve 140 sporcunun katılımı bekleniyor.

Vahap Seçer: "Mersin'in tanıtımını önemsiyoruz"

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, marka tescili almış Tour Of Mersin'in kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurguladı. Kendisi içinde başkanlığa geldikten sonraki ilk etkinlik olacağını kaydeden Seçer, "Mersin'in tanıtımını önemsiyoruz. Mersin'in tanıtımı için farklı yöntemler var, farklı mecralar var, farklı enstrümanlar var. Bunları sonuna kadar kullanma niyetindeyiz. Spor, kültür ve sanat etkinlikleri bir kentin tanıtılması için önemli. Bütün bunları Mersin özelinde nasıl dünyada cazibe haline getirip, Mersin tanıtımında değerlendirebiliriz, kullanabiliriz bunların çalışmalarını yapmamız lazım. Spor önemli bir faaliyet alanı. Ülkeler arasında toplumsal faaliyetlerde, toplumlar arasındaki diyaloglarda evrensel bir alan. Bunu Mersin olarak sonuna kadar kullanmak bana göre en akılcı yaklaşım olur. Çünkü hinterlant buna uygun. Tour Of Mersin Anamur'dan başlıyor, Bozyazı'yı, Aydıncık'ı, Gülnar'ı, Mut'u, Silifke'yi, Erdemli, Mersin'in merkezi, Tarsus, Çamlıyayla gibi bütün hinterlantı, bizim tüm özelliklerimizi bize, dünyaya tanıtma fırsatı veriyor. Biz çok kadim topraklar üzerinde kurulmuş bir kentiz. Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kentiz. Birçok semavi dinlerin kalıntılarını burada görmek mümkün. İşte dünyaya Mersin'in değerlerini, özelliklerini tanıtmak için bundan daha güzel bir fırsat olamaz. Bu sebeple bu organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Tesis yapıyoruz, koruyamıyoruz"

Tour Of Mersin'in kent için yapılmış önemli bir faaliyet ve organizasyon olduğunun altını çizen Seçer, "Biz belediye olarak sadece sporun bu alanında değil birçok alanında yatırımların önünü açmak isteriz. Mersin'in tanıtımı için bu tarz etkinlikler elbette önemli ama bunun dışında önemli olan Mersin'in ekonomisine katkı sunacak bir takım faaliyetler içerisinde olabilmek. Spor yatırımları Mersin için önemli. Mersin buna imkan sunuyor. Spor turizmi burada geliştirilebilir. Burada iklim koşullarının elvermesinden dolayı birçok disiplinde, birçok dağda spor kulüplerinin kış kamplarını yapma imkanını sağlayabiliriz. Mevcut tesislerimizi daha iyi koruyabiliriz. Bizim için Akdeniz Oyunları önemli bir fırsattı, önemli yatırımlar oldu. O etkinliğin Türkiye'ye maliyeti 500 milyon liraydı. Bu önemli bir para. Bunun 350 milyonu yatırım için, 150 milyonu ise cari giderleriydi. Ancak tesisleri yaptık, daha sonra koruyamadık. Baktık ki dökülüyor, çürüyor aman şunlara sahip çıkalım, biraz derleyip topladık. Yazıktır, günahtır. Tesis yapıyoruz, koruyamıyoruz. Koordinasyon içerisinde Mersin'in sporunu geliştirecek önlemleri merkezi hükümet ile belediyemiz iş birliği içerisinde yapması lazım. Daha akılcı, rasyonel, etkin ve verimli olarak kaynaklarımızı değerlendirmek için bunların gerekli olduğunu düşünüyorum. Belediye için yeni bir dönem, yeni bir belediye başkanı, revize edilmiş kadrolar ve yeni bir anlayış. Ben Mersin'de kültürü, sanatı, sporu en tepeye koyacak bir belediye başkanı profiliyim. Mersin çağdaş ve modern bir kenttir. Mersin dünyada böyle biliniyor ama böyle görünmüyor. Bunu daha net hale getireceğiz. Böyle etkinliklerle zenginleştirerek bunu yapacağız. Katılımcılara çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Abdullah Şahin: "Turun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ise Tour Of Mersin'e bu yıl 13 ülkeden 16 takımın katılacağını söyledi. Tour Of Mersin'e artık takımları seçerek aldıklarını kaydeden Şahin, "Tour Of Mersin yarışlarıyla birlikte Mersin'imizin doğal güzelliklerinin, tarihi dokusunu, eşsiz plajlarını gösterme imkanını buluyoruz. Mersin'in bu zenginliklerini turizme kazandırmak için denizinde açılan yelkenleri, güney rüzgarlarıyla yol alan rüzgar sörflerini, Tarsus'dan Anamur'a 7 tepesinden süzülen yamaç paraşütlerini, Göksu Vadisi'nden Mut'a ulaşan zeytin eko turizmini ve raftingin yapıldığı bir Mersin'i hayal ediyor ve bunun için alt yapı çalışmalarını yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Tour Of Mersin'in düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bisiklet Federasyonu gözlemcisi tarafından Başkan Seçer'e ve Vali Yardımcısı Şahin'e, Tour Of Mersin'in tişörtü hediye edildi.