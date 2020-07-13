50. Yıl Mahallesi'nin 10 yıllık asfalt sorunu çözüldü

Yıl Mahallesi'nin 10 yıldır bekleyen asfalt sorununu çözümüne kavuşturdu.

Daha konforlu, ulaşım sıkıntısı olmayan bir yol ağı için çalışan ekipler, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen taleplerin öncelendiği belirli bir plan ve program dahilinde aralıksız sürdürdükleri çalışmalarla yolları bir bir asfaltla kaplıyor. Ekipler son olarak Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan 2724. Sokak'taki 10 yıldır süren asfaltsız yol çilesini kısa süreli bir çalışma ile sona erdirdi. Mahallede yol ve yaya güvenliği kapsamında kaldırım çalışmaları da yapıldı. Ekipler, 400 metre çift kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirirken, 895 metrekare kaldırım çalışması yaparak, yolu kısa sürede vatandaşların hizmetine sundu.

Asfalt talebi kısa sürede yerine getirilen 50. Yıl Mahalle Muhtarı Nergiz Özcan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde yol probleminin kısa sürede çözüme kavuştuğunu dile getirdi. Oldukça merkezi bir noktada olan yolun yıllardır ihmal edildiğini kaydeden Özcan, “Bu yol 10 yıldır çok berbat durumdaydı. Vahap Başkanımız geldi, çalışmaları hızlı bir şekilde başlattı. Çalışmaların böyle hızlı bir şekilde devam etmesi, yolun böyle güzelleşmesi mahalle sakinlerimizi ve bizi çok mutlu etti. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.