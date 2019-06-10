54 kaçak göçmen bir eve kilitlenmiş halde bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 54 Suriyeli göçmen bir evde kilitli halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi'nde kalabalık bir grubun ikamette olduğu bilgisini alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda bir evin içerisinde kilitli halde 26'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 54 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.

Ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen göçmenlerin, 2 günden bu yana kilitli tutuldukları evde aç bırakıldıkları ileri sürüldü. Göçmenlerin, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'den İstanbul'a gitmek üzere insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödedikleri öğrenildi.

Suriyeli göçmenler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokan araç plakalarının belirlendiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.