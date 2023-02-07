6 katlı bina enkazından sağ çıktı, depremzede kadın sahiplendi

Hatay'da arama çalışmalarını sürdüren ekipler 6 katlı bir binanın enkazından küçük bir yavru köpeği sağ olarak kurtardı. Yakınlarını bekleyen depremzede bir kadın korkmuş köpeği alarak sahiplendi.

Kahramanmaraş'taki depremler 10 ili etkiledi. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde birçok bina yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı. Ekiplerin dün başlattığı arama çalışmaları bugün de devam ederken, gün içinde 7 kişi sağ olarak çıkarıldı. Bugün arama yaptıkları sırada yavru bir köpeğin sesini duyan ekipler, onun da canını kurtarmak için harekete geçti. Yapılan çalışmayla balkona çıkarılan köpek, ekipler tarafından oradan alınarak kurtarıldı. Dünden beri köpeğin sesini duyduğunu ve kurtarılması için kapının önünde beklediğini söyleyen bir kadın, korktuğu görülen ve titreyen köpeği sahiplendi.