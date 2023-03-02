6 Şubat Mersin STK'lar Birliği depremzedelerin yanında

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de yardım konusunda harekete geçen 51 sivil toplum kuruluşundan oluşan ‘6 Şubat Mersin STK'lar Birliği', kente göç eden afetzedelere planlı bir şekilde desteklerini sürdürüyor.

Mersin'deki STK'lar olarak bir araya gelerek yapılan yardımların daha metotlu ve işlevsel olması konusunda işbirliğine giden 51 sivil toplum kuruluşu, Mersin Valiliği, AFAD ve Kızılay tarafından sevk ve idare edilen yardım çalışmalarının en büyük destekçisi olarak görev yaptı.

6 Şubat Mersin STK'lar Birliği yaptığı açıklamada, “Mersin'e göç etmiş yüzbinlerce afetzede vatandaşın bir kişisinin bile aç ve açıkta kalmaması için, STK'larımızın gönüllü ve bağışçılarının fedakarca destekleri, üşüyen yürekleri ısıtarak bu aziz milletin merhametini bir kez daha ortaya koymuştur. STK'larımız tarafından oluşturulan depolarda, STK gönüllülerimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı gıda ürünleri ve giysiler, misafirhanelerde yurtlarda ve hatta akrabalarının yanına sığınan afetzede vatandaşlarımıza planlı bir şekilde dağıtılmaya devam edilmektedir” denildi.

Bütün bu yardım çalışmalarını sevk ve idare eden Mersin Valiliğine ve Kızılay yetkilileri olmak üzere canla başla sahada olan tüm sivil toplum kuruluşu gönüllü ve bağışçılarına ve yardımsever Mersin halkına teşekkür eden birlik üyeleri, “Haydi Mersin, sofralarımızda yer açalım, yaralar iyileşinceye kadar afetzede misafirlerimize destek olalım” çağrısında bulundu.