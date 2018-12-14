6 tonluk iş makinesini çaldılar

Mersin'in Erdemli ilçesinde taşlık arazileri tarlaya dönüştürmede kullanılan 6 tonluk iş makinesi çalındı.

Hem iş makinesi sahibi hem de vatandaşlar yaşanan hırsızlık olayının şaşkınlığını yaşıyor. İş makinesi operatörü Erkan Süder, "Ben 6 tonluk iş makinesinin operatörüyüm. Makinemizle Hacıalanı Yaylası'nda 3 Aralık günü akşam saatlerine kadar çalıştık. Makinemizi kilitledik. Ayın 7'sinde gittiğimizde makinemizin yerinde olmadığını gördük. Arkadaşlarımıza danıştık, nasıl buluruz ne yaparız diye. Makinemiz bulunduğu yerden yürütülerek, bir kamyona yüklenmiş. Kamyon izleri belli. Biz makinemizi arıyoruz ve hâlâ bulamadık" dedi.

Vatandaşlardan Ali Kemik ise, "6 tonluk bir makine nasıl çalınır arkadaşlar. Bu zamana kadar akümüz, mazotumuz, arabamız çalındı. Ama 6 tonluk bir makine nasıl çalınır. Önce bir şaka olduğunu düşündük. İnanmadık. Gittik baktık, gerçekten makine çalınmış. Yürüterek belli bir mesafe götürmüşler, sonra kamyona yükleyip götürüp gitmişler. Bu şimdiye kadar duyulmamış görülmemiş bir olaydır. Şaşkınlık içindeyiz" diye konuştu.

İş makinesinin bulunması için güvenlik güçlerinin çalışması ise sürüyor.