6. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi'nde Akkuyu NGS anlatıldı

MERSİN (İHA) – İstanbul'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi (INPPS Expo) kapsamında, Rosatom Devlet Kuruluşu ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Proje Şirketi tarafından, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi tedarikçilerine yönelik bir seminer gerçekleştirildi.

İstanbul'da 5 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürü İbrahim Halil Dere, “Bugün Türkiye için nükleer enerji bir opsiyon değil, bir ihtiyaçtır. NGS'nin inşa edilmesi ve işletilmesi sonucunda, Türkiye ‘nükleer kulüp' üyesi bir ülke olacaktır” dedi.

“Ünitelerin her birinin bir sene arayla işletmeye alınması öngörülmektedir”

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Rusatom Energy International A.Ş. Projelerin Yönetilmesinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Anton Dedusenko ise Akkuyu NGS projesindeki ilerleme durumunu değerlendirdi. Dedusenko, “Halihazırda 1'inci ünite reaktör binası temelini tamamlamak üzereyiz. Reaktör binasının dış duvarlarının imalatı için hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz. Buna paralel olarak yardımcı reaktör binası ve yedek kumanda merkezinin temel yapılarını oluşturmaktayız. Aynı zamanda 2'nci ünite kapsamındaki çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu çerçevede, 2018 yılının sonbahar döneminde 2'nci ünite için sınırlı çalışma izni alınmıştır. Sahada zemin etüt çalışmaları sürmektedir. Bir sonraki aşama olarak bu ünite için inşaat lisansının alınması ve akabinde temel betonun imalatına başlanması planlanmaktadır. Eş zamanlı olarak 3'üncü ünite inşaatına başlanabilmesi için gerekli izin belgelerinin alınması amacıyla TAEK'e sunulacak başvuru dosyası hazırlanmaktadır. Akkuyu NGS projesi takvimi oldukça yoğun bir çalışma takvimidir. Takvime göre ünitelerin her birinin bir sene arayla işletmeye alınması öngörülmektedir” diye konuştu.

Rosatom için tedarikçiler ile etkin bir etkileşim ve iş birliğinin kurulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Dedusenko, “Halihazırda birçok Türk şirketi ile çalışmaktayız. Fakat proje dinamiği, işbirliği alanının genişletilmesine olanak sunmaktadır. Bu açıdan bu seminerin düzenlenmesi bizim için çok önemlidir ” ifadelerini kullandı.

Seminerde, Rosatom iştiraklerinden Rusatom Energy International, Akkuyu Nükleer, Rosatom Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Merkezi ile Konzern Titan -2 A.Ş. temsilcileri konuşma yaptı. Konuşmacılar, Rosatom Devlet Kuruluşu, Akkuyu NGS projesi ve proje kapsamında planlanan ihaleler, Rosatom'un satın alma sistemi ve Rosatom Kurumsal Akademisinin Türk ortakları tedarikçi ile yürüttüğü tedarikçi eğitim sistemi hakkında katılımcılara bilgi verdiler. Yuvarlak masa oturumları katılımcılar tarafından ilgi ile takip edildi. Etkinliğe 220'nin üzerinde kişi katıldı.

Zirve, sektörün önde gelen şirketlerini bir araya getirdi

İstanbul'da 6'ncısı düzenlenen Uluslararası INPPS zirvesi, nükleer endüstrisinin önde gelen uzman ve temsilcilerini bir araya getirdi. Zirveye sektörün önde gelen şirketlerinin temsilcileri, ulusal düzenleyici ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. Zirve, nükleer enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler arsında diyalog sağlayan en büyük sektörel platform olma özelliği taşıyor. Rosatom Devlet Kuruluşu ve Akkuyu Nükleer A.Ş., zirvenin ana sponsorları olarak katıldılar. Şirketler, zirve kapsamında düzenlenen fuara da katıldılar. Fuar standında katılımcılar, Rosatom hakkında önemli bilgiler edindi, Rosatom'un enerji ve diğer alanlardaki projelerini tanıma fırsatı buldu, Akkuyu NGS projesi ve 3+nesil VVER-1200 reaktörleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Zirve kapsamında aynı zamanda Türk şirketleri ile nükleer sektörde faaliyet gösteren ve Akkuyu NGS projesi katılımcıları olan Rus şirketleri arasında “B2B” formatında iş görüşmeleri de yapıldı. Zirve, Türk ve uluslararası medya kuruluşları tarafından takip edildi.