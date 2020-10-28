60 yaşındaki CHP'li vekil Covid-19'u yendi

6 Ekim'de korona virüse yakalandığını açıklayan 60 yaşındaki CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Hastaneye yatmasından 3 gün sonra durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Aydınlık, günlerce virüsle mücadele etti. Geçen günlerde iyileşme belirtileri üzerine normal servise alınan Aydınlık, 23 gün süren tedavisinin ardından bugün hastaneden taburcu oldu.

Hastaneden alkışlarla uğurlandı

İyileşmesi üzerine ailesi ve yakınları büyük sevinç yaşayan Milletvekili Aydınlık, hastaneden alkışlarla uğurlandı. Hastanenin idari binası önünde düzenlenen uğurlamaya Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçaçı, Başhekim Bahar Aydınlı, milletvekilinin tedavisini gerçekleştiren hekim ve sağlık çalışanları katıldı. Aydınlık, hastane yönetimine çiçeklerle teşekkür etti.

“En büyük teşekkürü beyaz ve mavi önlük giyenlere yapıyoruz”

Milletvekili Aydınlık, hastaneden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, süreci takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yöneticileri, sevenleri, Şanlıurfalılar ve tüm Türkiye'ye teşekkür etti. Aydınlık, “En büyük teşekkürü bu aslanlara, beyaz önlük ve mavi önlük giyenlere yapıyoruz. Sağlık müdürümüz başta olmak üzere hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bir parlamenter olarak 23 gündür burada yatıyorum ve bu doktorların, hemşirelerin ne parlamenter ne ihtiyar ne genç ayrımı yapmadan herkese düzenle şekilde hizmet ettiğini gördüm. Çok güzel bir hastane ve çok güzel bir ekip” dedi.

Korona virüsle ilgili uyarılarda da bulunan Milletvekili Aydınlık, bazı insanların Covid-19'u umursamadıklarını ve olmadığını söylediklerini belirterek, “Aman yapmasınlar. Bu insanlara yazık, bu insanlar 24 saat hastalar için mücadele ediyorlar. Covid-19 var. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyuyoruz ve dikkat ediyoruz” diye konuştu.

Birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz bir hastalık yoktur”

İl Sağlık Müdürü Bahçacı da Aydınlık'ın yaklaşık 25 gün önce Mersin'de bulunduğu sırada rahatsızlanarak kendilerine başvurduğunu dile getirerek, “Kendisini hastanemizde misafir ettik. Bu süreçte 23 gün bu hastanede kaldı. Ancak, bu 23 günün büyük bir bölümünü de haberi olmadan geçirdi, yani yoğun bakımımızda misafir ettik. Vekilimiz ve diğer hastalarımız için yaptığımız bütün çalışmalar bize şunu gösteriyor ki, birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin bize sunduğu bu güzel tesislerde çalışkan, başarılı arkadaşlarımızla birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz bir hastalık yoktur. Covid-19 da bunlardan biri. Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere Ankara'dan uzman hocalarımızla vekilimizle ilgili 7/24 görüşmeler yapıldı. Olabilecek bütün imkanlar kullanıldı ve Cenabı Allah vekilimizi bize bağışladı. Yorulmadan, bıkmadan tüm hastalarımız için bu azmi gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Aydınlık, Sağlık Müdürü Bahçacı, Başhekim Aydınlı ve tedavisini gerçekleştiren hekim ve sağlık çalışanlarına çiçekle teşekkür etti. Aydınlık daha sonra hastaneden ayrıldı.