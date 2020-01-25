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63 bin nüfuslu ilçede uzman doktor sıkıntısı yaşanıyor

Mersin Mut Devlet Hastanesi’nde uzman doktorlar yokluğundan, hasta yakınlarının ilaçlarını yazdırmak için başka ilçe ya da il merkezine gitmek zorunda kaldığı belirtildi.

Mersin Mut Devlet Hastanesi'nde uzman doktorlar yokluğundan, hasta yakınlarının ilaçlarını yazdırmak için başka ilçe ya da il merkezine gitmek zorunda kaldığı belirtildi.


Mut Devlet Hastanesi'nin uzman doktor yetersizliği sebebiyle vatandaşların sıkıntı yaşadığını dile getiren Mut Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Evren, "Yetkililerin bir an önce soruna bir çözüm bulmalarını bekliyoruz" dedi.

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