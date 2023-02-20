6.4 büyüklüğündeki depreme evde yakalanan vatandaş o anı gözyaşları ile anlattı

Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin kuvvetli hissedildiği Mersin'de bazı vatandaşlar ateş başında beklemeye başladı. Depreme evde yalnızken yakalanan Durdane Nergiz, o anları gözyaşları arasında anlattı.

Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğündeki deprem, Hatay'ın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana ve Mersin'de de şiddetli şekilde hissedildi. Diğer illerde olduğu gibi Mersinliler de panikle sokağa kaçıştı. Erdemli ilçesinde de vatandaşlar evlerinden çıkarak dışarda beklemeye başladı. Bazı vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Depreme evde yakalanan Durdana Nergiz, o anları anlattı. Nergiz, "Hemen kendimi kanepenin yanına attım. Evde kimse yoktu, eşim ve çocuklarım dışardaydı. Sonra burası emniyetli değil diye yatak odasına gittim, yatağın yanına yattım. Çocuklarım aradı, 'Sakın eve gelmeyin' dedim. 'Çok sallanıyor' dedim. Çok kötüydü. Çok uzun sürdü. Çocuklarım eve benim için gelirse ne olur diye onu düşündüm" diyerek gözyaşı döktü.

Deprem sonrasında binadakilerle aşağı indiklerini aktaran Nergiz, ateş yaktıklarını ve beklemeye başladıklarını kaydetti.