68'liler Barış Ormanı yeniden doğa ve sporun merkezi oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kaderine terk edilen 68'liler Barış Ormanı'nı yeniden canlandırıyor. Uzun süre atıl durumda bırakılan orman, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın yoğun çalışmaları sonucunda önemli bir yaşam alanı haline getiriliyor.

Ekipler dört koldan yeniliyor

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun bir şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucunda orman yeniden hayat buluyor. Budama ekibinden çim ekibine, tesviye ekibinden marangoz ekibine varana dek dört koldan işe koyulan ekipler, ormanı yine o ilk yıllarında olduğu gibi vatandaşların güvenle ve keyifle vakit geçirecekleri, sağlıkları için yatırım yapacakları güzide mekanlardan biri haline getiriyor. Büyükşehir Belediyesi, söz konusu çalışmalar kapsamında yapılan yürüyüş parkurunun yanı sıra ormandaki kent mobilyalarını yenileniyor. Ot ve çalıların temizlenerek, yürüyüş yollarının açıldığı ormanın içerisinde bulunan derede de ıslah çalışması gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak

Toroslar ilçesinin Çağdaşkent Mahallesi'nde yer alan, aynı zamanda doğal kros pisti ve yürüyüş yolu özelliğiyle de sadece doğa dostlarının değil, amatör ve profesyonel sporcuların da gözde mekanlarından biri olan 68'liler Barış Ormanı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersinlilerin aileleri ile vakit geçirebileceği bir mekan haline getiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla 68'liler Barış Ormanı, kısa bir süre sonra yine eskisi gibi Mersin'in akciğeri, doğa ve spor sevenlerin başlıca uğrak yeri olacak.

5 Mayıs'ta ormanı ziyaret eden Başkan Seçer, burada yaptığı konuşmada, 68'liler Barış Ormanı'nın hak ettiği değere kavuşturularak, Mersinlilerin hizmetine sunulacağını söylemişti.