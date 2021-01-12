70 yılını spora adayan merhum Erdoğan Karaöz anısına atıcılık kupası düzenlendi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) pandemi dolayısıyla yaklaşık 10 aylık aranın ardından, 87 yaşında hayatını kaybeden Manisalı duayen sporcu merhum Erdoğan Karaöz'ün adını taşıyan yarışmalarla 2021 yılı faaliyetlerine başladı. Uzun bir aranın ardından Mersin'deki Erdemli Poligonu'nda düzenlenen yarışmalara 4 kategoride Türkiye genelinden 300 sporcu katıldı.

Havalı Silahlar Erdoğan Karaöz Kupası resmi antrenman atışları ile başladı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinden 300 sporcunun katıldığı yarışmalar 17 Ocak tarihinde sona erecek. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman turnuvanın pandemi kuralları çerçevesinde yapılacağına dikkat çekerek, turnuva ile ilgili bilgi verdi. Arman, "Havalı Silahlar Erdoğan Karaöz Kupası'nı düzenlemek için 12-17 Ocak tarihleri arasında Mersin Erdemli Poligonu'nda toplandık. Bu yarışma bizim için iki ayrı anlam taşıyor. Yaklaşık 70 yılını atıcılığa adamış olan Manisalı eski milli atıcı, milli takım antrenörü duayen sporcu rahmetli Erdoğan Karaöz'ü anmak adına federasyon olarak böyle bir faaliyet düzenledik. En iyi anma şeklinin bu olduğunu düşünüyoruz. Bütün sporcular, bütün antrenörler olarak ona minnettarız" dedi.

"Yarışmayı özledik"

Yaklaşık 10 aydır pandemi nedeniyle faaliyetlerinin bir çoğuna ara verdiklerini hatırlatan Arman, "Şartları şu anda olumlu hale getirebilecek şekle geldik. Pandemiye uygun hareket ediyoruz. Bütün tedbirleri aldık. 300 civarında da bir sporcuyla bu yarışmayı organize edeceğiz. Antrenörlerimiz, idarecilerimiz bu konuda çok dikkatliler. Gereken kurallara herkes riayet ediyor. En küçük sporcudan en büyük sporcuya kadar herkes bu konuda destekçi zaten. Yarışmayı da özledik. Bütün sporcular olarak herkesin yüzü gülüyor burada. Uzunca bir süre yarışma yapmamak onlar için çok sıkıntıydı. İnşallah bundan sonra şartlar daha da düzelecek. Daha güzel daha büyük yarışmalar yapabileceğiz. Özgürce yarışmalar yapabileceğiz. Tabi bu bizim elimizde. Hepimiz ne kadar dikkat edersek, ne kadar dikkatli olursak, kişisel olarak önlemlerimizi ne kadar alabilirsek çok kısa sürede değil ama daha sağlıklı bir şekilde pandemiden kurtulmuş olacağız. Herkese başarılar diliyorum. Ayrıca merhum Erdoğan Karaöz hocamızı da rahmetle anıyorum. Minnettarız kendisine" diye konuştu.

70 yılını spora adayan Manisalı duayen sporcu merhum Erdoğan Karaöz 2020 yılı ekim ayında 87 yaşında hayatını kaybetmişti.