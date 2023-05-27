770 sporcu Okullar Arası Okçuluk Türkiye Şampiyonasında yarıştı

Mersin Erdemli'de 66 ilden 770 sporcunun katıldığı “Okul Sporları Okçuluk Türkiye Birinciliği” şampiyonası gerçekleştirildi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı himayesinde Erdemli Belediyesinin desteğiyle düzenlenen ‘Okul Sporları Okçuluk Türkiye Birinciliği Avrupa'nın en büyük Atış Poligonu olma özelliği taşıyan Erdemli Atış Poligonunda yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular birincilik hedefi için ter döktü. Türkiye Şampiyonası'na, ülke genelinden 66 ilden 770 sporcunun katıldığı yarışma Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapıldı.

Okçuluk Şampiyonasına ev sahipliği yaptıkları için gurur duyduklarını ifade eden Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kamil Boran, "Dört gündür Erdemli ilçemizde devam eden Okullar Arası Okçuluk Türkiye Şampiyonası bugün sonuçlandı. 66 ilden 770 sporcuyu Erdemli ilçemizde misafir ettik. Erdemli Belediyesi olarak Okçuluk Federasyonu, Okul Sporları Federasyonu ile beraber güzel bir şampiyona oldu. Birçok ilimizden birçok öğrenci ve velilerimiz Erdemlimizi ziyaret etti. Atış poligonunda gerçekleşen ve rekabetin üst düzey olduğu yarışlarda kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

"Buradan nice Mete Gazozlar, Yasemin Anagözler çıkarmayı hedefliyoruz"

Avrupa'nın en büyük tesisinde yapılan yarışmadan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Uluslararası hakem Alper Güler, “Çok güzel bir tesis, memnunuz. Umarım buradan nice Mete Gazozlar, Yasemin Anagözler çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Atış sahasını çok beğendiğini ifade eden sporcu Elif Sena Akçay, “ Ben Antalya'dan geldim, klasik yay 13-14 yıldız bayanlarda yarışıyorum. Üçüncü oldum Türkiye üçüncüsü. Ben çok beğendim atış sahasını her şey çok güzel. Akademik olmasa bile bir sporda başarı yapmak çok güzel bir şey” diye konuştu.

Yarışmanın zaman zaman stresli olduğunu yine de keyif verdiğini ifade eden sporcu Ada Aslan, “Antalya'dan geliyorum klasik erkeklerde atıyorum. Burası hoşuma gitti, güzel yani keyifli bir yer. Güzel stresli oluyor yarışma ama keyif veriyor yani” diye kaydetti.

Şampiyonada torununun katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Fatma Demirseçen, “ Çok mutluyum torunumun böyle yarışlara katılmasını, organizasyonların böyle olmasını gençlerin, ondan çok mutluyum, çok da gururluyum yani devamı gelsin isterim hep” ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en büyük Atış Poligonu'nda düzenlenen şampiyona ödül töreninin ardından sona erdi.