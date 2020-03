8 Mart'ta '4 mevsim kadın' paneli

Toroslar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınları Günü'nde '4 mevsim kadın' başlıklı bir panel düzenleyecek.

8 Mart Pazar günü saat 15.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek panelde, alanlarında başarılı çalışmalara imza atan 5 kadın Mersinlilerle buluşacak. Panelin konukları olan Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge, Tekvando Avrupa Şampiyonu Huri Korkut, Çukurova Basketbol Spor Kulübü ve A Milli Takım Oyuncusu Gökşen Fitik, Ressam Nazife Bilgin Hazar ile Motosiklet Türkiye Şampiyonu İrem Sahra Şengül, başarıya giden yolda karşılaştıkları deneyim ve birikimlerini katılımcılarla paylaşacak.

"Güçlü Türkiye, güçlü kadınla mümkündür"

Dünya Kadınlar Günü'nde düzenleyecekleri panele tüm hemşehrilerini davet eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Temel hedefimiz kadınların çalışma yaşamına katılmaları, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeleri ve istihdamlarına yönelik engellerin kaldırılmasıdır" dedi. "Bizlere düşen görev kadınları her platformda desteklemektir" diyen Başkan Yılmaz, "Unutulmamalıdır ki, her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlar, huzurlu, sağlıklı ve mutlu toplumların teminatıdır. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar kadınların ekonomik ve sosyal alanda daha fazla yer alması için çalışıyor ve projeler üretiyoruz. Özellikle istihdama katılımlarını da çok önemsiyoruz. 8 Mart'ta düzenleyeceğimiz panelde de bilimden iş hayatına, sanattan spora kadar pek çok alanda başarılı çalışmalara imza atmış kadınları hemşehrilerimizle buluşturarak, ilham almalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.