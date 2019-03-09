8 Mart'ta 8 nikah

Mersin'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Mezitli Belediyesi, Mezitli Soroptimist Kulübü ve İçel Soroptimist Kulübünün birlikte düzenlediği toplu nikah töreninde, 8 çiftin nikahı kıyıldı.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Soroptimist ve İçel Soroptimist Kulübü üyelerinin yapmış olduğu ortak çalışma ile Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 8 çiftin nikahlarının olmadığı tespit edildi. Bazı çiftlerin çocukları olmasına karşın ailelerinin rızaları bulunmaması nedeniyle nikah yapamadıklarını tespit eden kulüp üyeleri, Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle aralarında Hürriyet Mahallesi Muhtarı Sıtkı Tan'ın da bulunduğu aileleri ikna ederek toplu nikah yapılmasını sağladı.

Mezitli Belediyesi Down Kafe yanında bulunan halı sahada yapılan tören, ilginç olaylara sahne oldu. Bir gelinlik firmasının sponsorluğunda yapılan törene bazı çiftlerin çocuklarıyla katıldığı görüldü.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın kıydığı nikahlarda, çiftlerin şahitliklerini ise törene katılan konuklar yaptı. Tarhan, çiftlere altın taktı. Çalınan dans müziğiyle eşi Sembol Tarhan ile dans eden Başkan Tarhan, eğlenen genç çiftlerle çiftetelli oynadı.

Mezitli gibi çağdaş bir kentte hala nikahı olmayan çiftlerin bulunmasının çok üzücü olduğunu ifade eden Tarhan, son dönemde artan kadına şiddet olaylarına da değindi. Nikah töreninden kısa bir süre önce geçtiğimiz yıl öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin'in anma etkinliğine katıldıklarını hatırlatan Tarhan, “Son dönemde artan şiddet olayları hepimizi son derece üzmektedir. Bunun en büyük nedenleri arasında maalesef tanık olduğumuz gibi çeşitli nedenlerle nikah kıyamamış, güvencesi bulunmayan gençlerimizin olması da bulunuyor. Biz ailelerle görüşerek hem büyük bir buluşmayı sağladık hem de çiftlerimize geçte olsa gelinlik giyme ve nikah töreni yapma fırsatı sunduk" dedi.