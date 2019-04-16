İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

9. Beste Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen beste yarışmasının kazananları belli oldu.

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen beste yarışmasının kazananları belli oldu.


Festivalin, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ne ithafen, 'Mersin, Soli Pompeiopolis'in Gün Doğuşuna Ezgi Arıyor' sloganıyla piyano, keman, viyola, viyolonsel dörtlüsü formunda düzenlediği 9. Beste Yarışması sona erdi. Kemanda Marina Kvlividze ile birlikte piyanoda Artem Reutiv, viyolede Melis Özdemir ve viyolonsel Candost Özkan'ın seslendirdiği yarışmanın final konseri, Mersin Latin Katolik Kilisesi'nde gerçekleştirildi.


Dereceye giren eserlerin dinleyici oyuyla belirlendiği yarışmada, 'SNDJF' rumuzlu eseriyle Sonat Mutver birincilik ödülüne, 'kestane' rumuzlu eseriyle Aleksandra Nadin Bolşen ikincilik ödülüne, üçüncülük ödülü ise 'BGMSN' rumuzlu eseriyle yine Sonat Mutver ve 'sütun' rumuzlu eseriyle Akın Kilis'e paylaştırıldı. 'Heykel' rumuzlu eseriyle katılan Mustafa Kemal Saydam ise dördüncülük ödülünü aldı.


Dereceye giren Aleksandra Nadin Boşlen'e ödülü takdim edilirken, diğer derece sahiplerinin şehir dışında olması sebebiyle ödüllerinin adreslerine gönderileceği bildirildi.


Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin, dördüncü ve beşinciye ise biner lira ödül ve sertifika verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.