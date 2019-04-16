9. Beste Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen beste yarışmasının kazananları belli oldu.

Festivalin, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ne ithafen, 'Mersin, Soli Pompeiopolis'in Gün Doğuşuna Ezgi Arıyor' sloganıyla piyano, keman, viyola, viyolonsel dörtlüsü formunda düzenlediği 9. Beste Yarışması sona erdi. Kemanda Marina Kvlividze ile birlikte piyanoda Artem Reutiv, viyolede Melis Özdemir ve viyolonsel Candost Özkan'ın seslendirdiği yarışmanın final konseri, Mersin Latin Katolik Kilisesi'nde gerçekleştirildi.

Dereceye giren eserlerin dinleyici oyuyla belirlendiği yarışmada, 'SNDJF' rumuzlu eseriyle Sonat Mutver birincilik ödülüne, 'kestane' rumuzlu eseriyle Aleksandra Nadin Bolşen ikincilik ödülüne, üçüncülük ödülü ise 'BGMSN' rumuzlu eseriyle yine Sonat Mutver ve 'sütun' rumuzlu eseriyle Akın Kilis'e paylaştırıldı. 'Heykel' rumuzlu eseriyle katılan Mustafa Kemal Saydam ise dördüncülük ödülünü aldı.

Dereceye giren Aleksandra Nadin Boşlen'e ödülü takdim edilirken, diğer derece sahiplerinin şehir dışında olması sebebiyle ödüllerinin adreslerine gönderileceği bildirildi.

Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin, dördüncü ve beşinciye ise biner lira ödül ve sertifika verildi.