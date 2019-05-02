9. Mersin İş ve Kariyer Fuarı başladı

'su düzenlenen Mersin İş ve Kariyer Fuarı başladı.İş arayanlarla işverenleri buluşturan ve iki gün sürecek olan fuarda 100'den fazla firma stant açtı.

İş arayanların iş başvurusunda bulunabilecekleri, öğrencilere de staj olanağı sunan 9. Mersin İş ve Kariyer Fuarı, 'Burası Mersin, Mersin'de iş var' sloganıyla bir alış veriş merkezi yanında açıldı.

"Para kazanan kötü bir iş yapmaz"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Mersin Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan, klasik iktisat teorisinde çalışmanın, emek, sermaye ve müteşebbisin bir araya gelmesi ile olduğunu belirterek, "Fakat modern toplumlarda ve günümüzde bunu bir kural ve tanım olarak değil, teşvik ederek ve yönlendirerek yapmak devletin işi oldu. Artık emeğin kalitesini devlet arttırmak için karşılıksız, müteşebbisin yükünü azaltmak için yapacağı bölgelerde teşviklerle, organize sanayi siteleri gibi alt yapısını kendisini yapar ve bazen de sigorta indirimleri verirken, istihdamı toptan düzenlemeye çalışır. Bu devletlerin görevi. İş arayanımız çok. Bir lafımız vardır, 'kar eden ar etmez'. Yani para kazanan kötü bir iş yapmaz. İşte bu, devletin vatandaşının yaşamasını istediği en güzel konu. Herkesin evinde aşının, ekmeğinin olması. Bunun için çalışıyor. Ama bu da eğitimle oluyor. Dünya eğitimi de değişti. Artık eskisi gibi diploma ile iş bulmak yok, belli meslekler hariç. Hangi okulu

bitirirseniz bitirin, gireceğiniz işe uygun bir niteliğiniz yoksa, tek diploma ile iş kazanılmıyor. Değişen dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Teknolojinin gelişmesi, değişimin daha hızlanmasına, daha çabuk edepte olmamız gerektiğini getirdi bize. Bunu bilerek çalışmamız lazım. Kişi başına düşen eğitim yılını kaliteli olarak arttırdığımızda, 1 yıllık artış bile kişi başına 2 bin 500 dolarlık bir artış sağlıyor. Bunu bilerek kendimiz için, ailemiz için, bulunduğumuz ilimiz için ve ülkemiz için daha fazla çalışacağız" dedi.

Seçer: "İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise istihdamın, Türkiye'nin en öncelikli konularının başında geldiğini vurguladı. Yeni göreve seçilmesinden dolayı ziyarete gelenlerin en çok işsizlik talebinde bulunduğunu kaydeden Seçer, bunlar arasında 18 yaşındaki çocuğunu elinden tutup getiren kişilerin de bulunduğunu 70 yaşında iş isteyenlerin de olduğunu söyledi.

İşsizliğin önemli ve temel bir sorun olduğunu ifade eden Seçer, "İşsizlik problemi, bütün kötülüklerin anasıdır. İşsizlik problemi Türkiye'de sosyal sorunları da beraber getiriyor. Asayiş sorunundan, temiz ve güvenlik bir çevrede yaşamaya kadar bir çok konuyu kapsıyor. İşiniz varsa, aşınız, üretiminiz, kazancınız varsa, sizden kriminal adam çıkmaz. Yani yasa dışı işlerle işiniz olmaz. Çünkü bir meşgaleniz vardır, bu işleri düşünmeye vaktınız olmaz. Size kimse kötülük yapmadığı gibi, siz de başkasına kötülük yapmazsınız. Geliriniz varsa, çocuklarınız iyi eğitim almış, eğitimli bir toplum olursunuz. Tiyatroya götürürsünüz, sanatsal faaliyetlere götürürsünüz, kültürlü bir toplum olursunuz. Bakın nereleri etkiliyor. İstihdamın olması, tüm toplumda huzur bir hava oluşturmaktadır. Bu sebeple, hem bizlerin, yerel yöneticilerin hem de merkezi yönetimin, Cumhurbaşkanından bakanlarına, seçilmişlerine ve bürokrasiye kadar ilgileneceğimiz en temel sorun bu" diye konuştu.

Türkiye'deki işsizlik oranının yüzde 15'ler civarında, genç işsizliğin ise bu rakamın iki katı olduğunu dile getiren Seçer, "Mersin'de 100 bine yakın kayıtlı eğitimli işsiz var. İŞKUR'un çalışmalarını taktir ediyoruz. Ben belediye ile devlet kurumları arasında kuracağımız koordinasyon ile sorunların daha çabuk çözüleceğini düşünüyorum. Yerelde bu kurumların bir eşgüdüm ile çalışması gerekiyor. Biz bu anlamda belediye bünyesinde bir esnaf masası kuracağız. Bunun yanında Mersin Yatırımcı ve Girişimci Danışma Merkezi oluşturacağız. Bu da Mersin'deki fırsatları dünyaya anlatacak bir yapı olacak" ifadelerini kullandı.

İşsizliğin en alt seviyelere çekilmesi gerektiğine işaret eden Seçer, "Bu bizim kanayan yaramız ve bir çok yere de yan etkileri var, vücudun her tarafını sarabilir bu rahatsızlık. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. Belediye olarak beni en çok heyecanlandıran projelerin başında, 'İleri Teknoloji Kampüsü' geliyor. Bu hayalmiş

gelen söylemlerin başına geldiğinin farkındayım. Ama bizim de başarabileceğimizi, bizim de çalışkan, feraset sahibi, zeki, akıllı, ülkesini seven insanlar olduğumuzu tüm dünyaya göstermek zorundayız. Umut ediyorum, ülkemin yarınları bugünden çok daha iyi olur. Hep birlikte bunun için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da konuşmasında, çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa, ustalıktan işverenliğe, işverenlikten temsilciliğe, temsilcilikten de siyasete kadar geldiğini belirterek, şöyle devam etti; "Gençler geleceğimizdir. Biz bu sözü kullanırken sözde kalmadan kullanıyoruz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizler gençlerimiz için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Gelişmiş, kalkınmış dünya lideri bir Türkiye'yi gençlerimize bırakmak istiyoruz. Hızla ilerleyen, hızla gelişen, ekonomik olarak güçlenen ülkemiz, eğitim anlamında da büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Şu anda en düşük eğitim düzeyi liseler seviyesinde. Gençlerimiz büyük bölümü üniversite mezunu ve eğitim düzeyine göre iş arıyor. Bizler de o gençlerimizin donanımlı düşüncelerine tercüman olmak amacıyla yolumuza devam ediyoruz."

"İş arayanlarla işverenleri buluşturuyoruz"

Türkiye İş Kurumu Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, istihdam fuarlarının Türkiye genelinde 35 ilde düzenlendiği bilgisini vererek, "Burası işveren ile iş arayanları buluşturduğumuz gerçek bir ortam. Bugün Mersin'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. ABD'de yaşayan bir Mersinli de İstanbul'da yaşayan bir Mersinli de sanal ortamdan fuar alanındaki stantları ziyaret edebilecek, beğendiği firmanın iş arıyorsa CVS'ni doldurup müracaat edebilecek. Sanal ortam üzerinden firma temsilcisi ile görüşme sağlayabilecek. Dijitalleşme diyoruz, dijital dönüşüm diyoruz. Bizim de Türkiye İş Kurumu olarak 11 faaliyetimiz, kuruma gelmeden kullanıcı şifresi girilerek hizmetlerimizden faydalanabilir noktasındadır. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik. Diplomalı işsizler de çok büyük artış var. Biz işimiz bu işsizlere iş bulmak. Bunun için de iş arayanlarla işverenleri buluşturuyoruz. Bunun yanında mesleki eğitimler ve işbaşı eğitim programları düzenliyoruz" diye konuştu.

"İşsizlik, bugün dünyanın en büyük sorunudur"

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu ise törende yaptığı konuşmada, küresel rekabet, ekonomik gelişmeler, demokratik ve teknolojik değişim gibi bir çok faktörü etkisi altına alan iş gücü piyasalarının, hızlı bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini söyledi. Endüstri 4.0 sanayi devrimi, yapay zeka ve dijitalleşme gibi kavramlar üretim sürecine dahil olurken, geleceğin mesleklerinde aranan yetkinliklerin de yeniden değerlendirildiğini, yetenek üretimi ve kurumsal bazlı konuların da kurumların birincil öncelikleri arasına girdiğini belirten Kutlu, "İşsizlikle mücadele politikaları ülkelerin sosyoekonomik yapılarına bağlı olarak değişse de işsizlik, bugün dünyanın en büyük sorunudur. Türkiye İş Kurumu, 2023 istihdam hedefleri çerçevesinde yenilenen kurumsal yapısı

ile işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, gerek iş ve meslek danışmanları faaliyetleri, gerekse aktif ve pasif işgücü programları ile işsizlikle mücadelede etkin bir kurum olarak hizmetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda 2018 yılında Mersin'de 26 bin kişi kurumumuz tarafından işe yerleştirilmiştir" dedi.

Konuşmaların ardından Mersin'de en çok istihdam sağlayan firma temsilcilerine plaket takdim eden protokol üyeleri, daha sonra fuardaki stantları gezdi.