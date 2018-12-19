93 yıllık çınar Mersin İdmanyurdu, yaşamaya çalışıyor

Bir zamanlar Süper Lig'de büyük takımların korkulu rüyası olan Mersin İdmanyurdu, 55 yıl aradan sonra düştüğü amatör ligde yaşamaya çalışıyor. Maddi açıdan halen destek bulamayan 2 milyonluk şehrin takımı, kentin ileri gelenlerinden destek bekliyor.

Süper Lig'den önce Spor Toto 1. Lig, bir sonraki yıl TFF 2. Lig'e düşen Mersin İdmanyurdu, bu yıl da ligden rekorlar kırarak düştü. 1925 yılında Türkiye'nin ilk kurulan kulüplerinden biri olan ve ülke futbolunda bir zamanlar fırtına gibi esen Mersin İdmanyurdu, 4 yıldır yaşadığı maddi sıkıntılar, transfer yasakları ve bunlara bağlı FIFA'dan gelen cezalar nedeniyle bir anda yok oldu. 2013-2014 sezonunda Süper Lig'i 6., 2014-2015 sezonunda ise 7. sırada bitiren kırmızı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda yaşamaya başladığı maddi sıkıntılardan dolayı ligi 18. sırada bitirerek Spor Toto 1. Lig'e düştü. Maddi sıkıntılar ve transfer yasağı ile birlikte bir türlü kendini toparlayamayan Mersin ekibi, bu sezonda da ligi 18. sırada bitirerek 2. Lig'in yolunu tuttu. Bu yıl da beklenen desteği göremeyen ve bir türlü istenen sonuçları alamayan Mersin İdmanyurdu, ligi sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak, kulüp tarihinde rekorlar kırarak küme düştü. Normal şartlarda 3. Lig'de mücadele etmesi gereken Güney ekibi, buradan da 2 lig birden düşürülerek Mersin Süper Amatör Lig'de mücadele etmeye başladı. 55 yıl sonra amatör maçlara çıkan kırmızı-lacivertli ekip, burada da 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak şu anda 24 puanla 6. sırada bulunuyor.

Başkan Vekili Şevket Varan: "Önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum"

Takımın durumuyla ilgili konuşan Kulüp Başkan Vekili Şevket Varan, sezona iyi başladıklarını kaydederek, "Biz 93 yıllık bir mazisi olan şehrimizin takımı Mersin İdmanyurdu'nu ayakta tutmak, yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İşte bu 55 yıl aradan sonra düştüğümüz amatör ligde de takımımızı sahipsiz bırakmadık ve onu yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu kenti uzun yıllar üst liglerde temsil eden tek takımdır Mersin İdmanyurdu. Sevdamızı sahipsiz bırakmayıp, elimizdeki mevcut bütçemizle iyi bir takım oluşturmaya çalıştık. Taraftarlarımız da takıma sahip çıktı. Tabi geçen sezondan kalan bir 9 puanlık cezamız vardı ve bu yüzden 9 puanımız silindi. Bu takım üzerinde bir moral bozukluğuna neden oldu. Ancak takımımız kısa sürede toparlandı ve iyi sonuçlar elde etti. Özellikle ligde şampiyonluğa oynayan takımlara karşı iyi mücadele verdik ve galibiyetler elde ettik. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamadık ama önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Şu anda 6. sıradayız ve play-off hattının içindeyiz. İnşallah play-off'dan bir üst lige çıkarız" dedi.

"Halen maddi bir destek alamıyoruz"

Takımın amatör lige düşmesine rağmen halen maddi bir destek alamadıklarını vurgulayan Varan, "Sadece kentin belediye başkanı, valisi anlamında söylemiyoruz. İş adamlarımız, geçmişte dönemde yönetimde olan, bu takımın başarılarında ön plana çıkmış, başarı geldiğinde fotoğraf karesine girmek için birbiriyle yarışanlar telefonlarına bakmıyorlar, takımı tamamen sahipsiz bırakmış durumdalar. Biz kendi imkanlarımızla futbolcu arkadaşlarımızın ödemelerinin büyük bir kısmını yaptık. Sağolsun yine gerçekten bizleri seven insanların desteğiyle yolumuza devam ediyoruz ancak futbolcularımıza vermemiz gereken maç başları da var. Bundan sonra oynanacak maçlar var. Biz şehrin tüm dinamiklerinin desteğini bekliyoruz. Bu takım her ne kadar amatöre de düşse bütün kentin takımı" ifadelerini kullandı.