A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hedefi Avrupa Şampiyonası'na gitmek

Önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın elemelerinde Arnavutluk ve Slovenya ile oynayacağı maçlar için Mersin'de kampa giren A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu müsabakaları kazanıp gruptaki avantajını korumak istiyor. Başantrenör Ekrem Memnun, "Amacımız gruptaki avantajımızı korumak ve bu gruptan birinci çıkıp 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda yer almak" dedi.

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası elemelerinde 24 Kasım Perşembe günü Arnavutluk ve 27 Kasım Pazar günü de Slovenya ile Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, kentte kampa girdi. İlk antrenmanını mücadeleleri oynayacağı salonda yapan milliler, bu iki karşılaşmadan da galip ayrılarak, gruptaki avantajını korumak istiyor. Başantrenör Ekrem Memnun liderliğinde gerçekleştirilen antrenmana tüm basketbolcular katıldı.

Ekrem Memnun: "Büyük hayallerimiz var"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başantrenör Ekrem Memnun, 2023 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının ikinci penceresini burada oynayacaklarını söyledi. Bu pencerede Arnavutluk ve Slovenya ile karşılaşacaklarını kaydeden Memnun, "Arnavutluk ile perşembe akşamı, Slovenya ile pazar günü karşılaşacağız. Takımımız gruptaki ilk pencere maçlarını geçtiğimiz yıl 2 galibiyetle kapadı ve gruptaki en büyük rakibimiz olan Polonya ile Slovenya'yı yendik. Grupta avantajlı durumdayız. Şimdi Mersin'de çok önemli 2 maç oynayacağız. Amacımız bu avantajımızı korumak ve bu gruptan birinci çıkıp 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda yer almak. Biliyorsunuz, Avrupa şampiyonaları olimpiyata gitme hakkı kazanacak takımları da belirliyor. Dolayısıyla büyük hayallerimiz var. Tabii öncelik Avrupa Şampiyonası'nda yer almak. Ona da gitmemiz için bu gruptan birinci çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Slovenya maçı bizim için çok önemli"

Maçlar için dün Mersin'de kampa girdiklerini hatırlatan Memnun, "Takımın havası genel olarak iyi. Oyuncuların isteği iyi. Zaten milli takımımızın oluşmuş bir kültürü var. Türk Kadın Basketbol Milli Takımı ülkemizi, basketbolumuzu her zaman mücadelesiyle, isteğiyle en iyi yerlere getirmiştir. Yeni arkadaşlar var ama o kültür, o ruh her zaman burada. Arnavutluk nispeten grubun biraz daha zayıf takımı. Esas önemli maçımız Slovenya maçı olacak gibi gözüküyor. Biz Arnavutluk ile oynarken, Slovenya ile de Polonya ile karşılaşacak. O maçta Slovenya galibiyeti bizi direkt gruptan birinci olarak çıkarabilir. O yüzden Slovenya maçı bizim için çok önemli. İyi ve mücadeleci bir takım. En iyi şekilde hazırlanacağız. Burada Mersin seyircisine büyük iş düşüyor. Bu iki maçta da onlara çok ihtiyacımız var. Özellikle pazar günü oynayacağımız Slovenya maçında büyük desteklerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Nilay Kartaltepe: "Burada 2'de 2 yapmak istiyoruz"

Kadın Basketbol Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe ise Mersin'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Daha önce de Mersin takımımıza ev sahipliği yaptığı için yeniden burada oynama kararı aldık. Oyuncular yoğun bir tempodan geldi ve ligleri devam ediyor. Çok şükür sakatlıksız bir şekilde dün burada toplandık. Ufak tefek problemleri olanlar var ama maça hazır olacaklarını düşünüyorum. Güzel bir atmosfer olacak. İki tane değerli maçımız var. Burada 2'de 2 yaparak ayrılıp, önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

Tuğçe Canitez: "İnşallah güzel 2 maç çıkartacağız"

Takım kaptanı Tuğçe Canitez, genç ve güzel bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak, "Ekrem hocamızla seneler önce de çalışmıştık. Şu anda hazırlıklarımıza başladık. İnşallah bizim için güzel iki maç olacak. Slovenya maçı özellikle bizim için çok önemli. Mersin'de daha öncede maçlarımız oldu ve taraftarın desteği gerçekten inanılmazdı. Bu iki maçta da tekrar bu taraftarın önünde oynamak bizim için çok keyifli olacak. İnşallah güzel maçlar çıkartıp, yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan antrenmanı ziyaret ederek, takıma tatlı ikram eden Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, millilere başarılar diledi.