ABD Adana Konsolosu Baez, Başkan Seçer'i ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosu Alejandro Baez, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Seçer'e, karşılıklı yapılabilecek her türlü iş birliğine açık olduklarını söyleyen Baez, “Mersin ile Amerika arasında kardeş şehir köprüleri kurulabilir. Kardeş şehir konusunda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Çukurova bölgesinde seçim sonrası tebrik gezileri düzenleyen ve bu kapsamda Mersin'e de uğrayan ABD Konsolosu Baez, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i tebrik etti.

“Türkiye'nin alışık olmadığı uygulamaların altına imza atacağım”

Konsolos Baez ile Mersin limanı, tarımı, sanayisi, ABD ile kurulabilecek ticari ilişkiler ve Mersin'de yapılabilecek yatırımlara kadar pek çok başlığın konuşulduğu ziyarette Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak amacının, Mersin'i daha fazla kalkındırmak olduğunu söyledi. Seçer, “Amacım, toplumun refah seviyesini yükseltmek. Yapacak çok işim var. Bu işler sıradan işler olmayacak. Türkiye'nin alışık olmadığı uygulamaların altına imza atacağız. Bunu da cesaretle yapacağız. Fark oluşturmak istiyorum” diye konuştu.

“Gençlerimizin zekalarını ekonomik değere dönüştürebiliriz”

Baez'e oluşturmayı planladıkları ‘İleri Teknoloji Kampüsü' ile ilgili bilgi veren Seçer, planladıkları kampüs ile beyin göçünün önüne geçebileceklerini ifade etti. Silikon Vadisi modeli bir projeleri olduğunu dile getiren Seçer, “Buna ileri teknoloji kampüsü diyoruz. Kentin diğer kurumları ile özellikle üniversitelerle teknoloji kampüsü oluşturabiliriz diye düşünüyoruz. Bizim gençlerimiz de iyi yetişmiş zeki bireyler. Gençlerimiz Amerika'ya gidiyor. Kuracağımız teknoloji kampüsleri ile bu gençlerimizin zekalarını ekonomik değere dönüştürebiliriz” ifadelerini kullandı.

Baez'in, görevi esnasında en çok zorlanacağı ya da sürpriz yaşayabileceği konuları sorması üzerine ise Seçer, Mersin'e yapılacak hiçbir hizmetin gözünü korkutmadığını vurguladı. Kendileri için en önemli konuların başında ekonomik sorunların oluşturduğu işsizliğin geldiğine işaret eden Seçer, şöyle devam etti: “Mersin'in son derece önemli potansiyeli, önemli sektörleri var. Bu, aynı zamanda bizim şansımız. Sanayi, turizm, tarım, lojistik, birçok alanda önemli potansiyellere sahibiz ve bunu açığa çıkarabilirsek bu sorunların üstesinden geliriz. Mersin kozmopolit bir bölge. Burada kentin belediye başkanı olarak huzuru sağlamak benim görevim. Kentin ihtiyacı olan işler en güzel şekilde yapılacak.”

“Amerikalı yatırımcılar Mersin ile ilgilenebilir. Yeter ki yatırımcı gelsin”

İthalat ve ihracat yaparak karşılıklı ekonomik ilişkileri geliştirebileceklerini ifade eden Başkan Seçer, yatırımcıları Mersin'e çekerek istihdam alanı oluşturabileceklerini kaydetti. Seçer, “Limanımız önemli bir transit liman. Aynı zamanda Mersin önemli bir sanayi bölgesi. Bizim gelirimizin yüzde 40'ı sanayi. Amerikalı yatırımcılar Mersin ile ilgilenebilir. Yeter ki yatırımcı gelsin. Ben yerel bürokratik engelleri kaldıracağım. Onlara bedava danışmanlık yapacağım. Burada önemli yatırım alanları var. Burada istihdam sağlayalım. İnsanlar çalışsın. Ranta değil üretime dayalı istihdam alanları olsun” ifadelerini kullandı.

“Mersin ile Amerika arasında kardeş şehir köprüleri kurulabilir”

Konsolos Baez ise Mersin'i çok beğendiğini ve sık sık geldiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi ile yapılabilecek ortaklıklar vesilesi ile daha çok gelmek istediğini kaydeden Baez, “Sizinle dinamik bir şekilde ilişkilerimizi devam ettirmek isteriz. Mersin, bizim çok sık geldiğimiz bir şehir. Mersin, çok güzel, çok çekici bir şehir. Mersin ile Amerika arasında kardeş şehir köprüleri kurulabilir. Kardeş şehir konusunda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bizim işimiz bağ kurup, iyi ilişkiler yürütmek. Limanınızın olması ticari ilişkiler çok büyük avantaj. Karşılıklı yapılabilecek her türlü iş birliğine açığız” dedi.