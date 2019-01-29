Aç kalan civcivler telef olmaya başladı

Adana'da faaliyet gösteren ve konkordato ilan eden Lades Piliç markasıyla bilinen 40 yıllık Garip Tavukçuluk'un yem bulamadığı yüz binlerce civciv, Mersin'deki çiftliklerde açlıktan telef olmaya başladı.

Yem sorunu yaşayan yetiştiriciler, sorunun çözüldüğünün açıklanmasına rağmen kendilerine hâlâ yem ulaşmadığını, yüzlerce civcivin öldüğünü ve durumun kötüye gittiğini belirterek yetkililerden acil yardım istedi.

“Civcivler 5 gündür yem yemiyor”

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde tavuk yetiştiriciliği yapan Ahmet Çelik, yetkililerin devreye girmesine rağmen halen kendilerine yem ulaşmadığını ifade ederek, “13 senedir ben burada bakıcı olarak çalışıyorum. Bu hayvana 5 gündür yem gelmiyor. Açlıktan ölümle burun buruna. Biz de bilmiyoruz neler olduğunu patronumuz da yem arayışı içinde. Bu hayvanlara yem gelmezse hepsi ölecek. Hayvanlar insanı görünce yem vereceğiz zannedip üzerimize geliyor. Ortalama 50 bin tane civcivimiz 5 gündür ölümle burun buruna. Yem bulmada zorlanıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz devletten yardım bekliyoruz” diye konuştu.

“Toplu ölümler başladı”

Tavuk yetiştirilen kümesin sahibi Bahattin Korkmaz da civcivlerin 5 gündür yem yemediklerini ve şu anda ölmek üzere olduklarını belirterek, “2 bin 3 bin civarında ölen civcivimiz var. Toplu ölümler başladı ne zamana kadar sürer Allah bilir. Teorik olarak hızlı iletişimin içerisinde sorunların çözüldüğü söyleniyor ancak biz üretim mahallinde beklemekten başka bir şey yapmıyoruz. Yem yok şu an bu hayvanların belki 12 belki 24 saat ömürleri kaldı. Şu anda 10'ar 20'şer 50'şer ölümler devam ediyor” şeklinde konuştu.