Acil Durum Ekipleri eğitimin ardından tatbikat yaptı

135 Acil Durum Ekip üyesinin katıldığı eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesinin farklı birimlerinde farklı zamanlarda yapılan arama-kurtarma, tahliye acil durum tatbikatlarına toplam 333 personel katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Acil Durum Ekip üyelerine ve personele yönelik, acil durumlar karşısında güvenli tahliye ve alınabilecek önlemlerle ilgili eğitim verildi. Eğitim, Kongre ve Sergi Sarayı'nda Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yapıldı. Acil Durum Ekip üyesi 135 personel, yapılan eğitimin ardından acil durumlarda arama-kurtarma, tahliye tatbikatına katıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde Büyükşehir Belediyesinin 7 farklı biriminde yapılan program kapsamında ise İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi tarafından acil durumlarda arama-kurtarma, tahliye ve ilkyardım durumunda oluşabilecek tehlikeler ve bu tehlikeler karşısında alınacak tedbirler anlatılarak personel bilinçlendirildi.

Aşhanede 23, makine ikmal sahasında 85, Kongre ve Sergi Sarayında 60, fidanlıkta 49, Mersin Hal Kompleksinde 49, yol asfalt şantiyesinde 27, Macit Özcan Spor Kompleksinde 40 olmak üzere toplam 333 personel arama-kurtarma, tahliye acil durum tatbikatına katıldı.