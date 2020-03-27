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Acil ihtiyacı olan yaşlılara polis eşlik etti

Mersin’de bankacılık, hastane ve market gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen yaşlılara, polis ekipleri eşlik etti.

Mersin'de bankacılık, hastane ve market gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen yaşlılara, polis ekipleri eşlik etti.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tehdidine yönelik getirdiği 65 yaş üstü yaşlılara yönelik sokağa çıkma yasağına, kentte genel olarak uyulduğu gözlendi. Kent merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların bankacılık, hastane, market gibi ihtiyaçları Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince giderildi. Parasını çeken, hastaneye giden yaşlılar polis araçlarıyla evlerine teslim edildi.

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