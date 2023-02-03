İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Açılışı yapıldıktan 15 dakika sonra yangın çıktı

Mersin’de Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binasında, Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katıldığı açılış töreninin hemen ardından yangın çıktı.

Mersin'de Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binasında, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı açılış töreninin hemen ardından yangın çıktı. Çatı katındaki yangın, personelin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından MESKİ'ye tahsis edilen Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki yeni hizmet binasının açılışı için tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı açılış töreninden yaklaşık 15 dakika sonra, 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sardığı ve siyah dumanların yükseldiği yangına, MESKİ personeli müdahale etti. Personelin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.


Yangının çıkış nedeninin, yapılan incelemenin ardından belirleneceği ifade edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.