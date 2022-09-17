Adanalıoğlu sahili baştan aşağı temizlendi

"17 Eylül Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından, Let's Do İt Türkiye işbirliğinde ve farklı kurum ve kuruluşların da desteği ile “Şimdi değilse ne zaman? Biz değilsek kim?” sloganıyla, çevrenin ve doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Adanalıoğlu sahilinde temizlik çalışması yapıldı.

Etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Akdeniz Belediye Meclis üyesi Aysel Mavi Öner, dernekler, belediye personeli ve ÇEVDOSAN yetkilileri ile gönüllü mahalle sakinleri katıldı. Dünya Temizlik Günü'nde, “Şimdi değilse ne zaman? Biz değilsek kim?” sloganıyla gerçekleşen buluşmada, nesli koruma altındaki caretta caretta deniz kaplumbağalarının da yumurta bıraktığı, çevre sakinlerinin de yüzmek veya piknik için tercih ettiği Adanalıoğlu sahili ve bölgedeki ağaçlık alanlarda yüzlerce poşet dolusu çöp ve atık toplanıp araçlara yüklendi ve sahilden uzaklaştırıldı.

“Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz”

Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Dünya Temizlik Günü çerçevesinde doğanın ve çevrenin korunması ile temiz tutulması için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Arslan, "Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'ın önderliğinde, her yıl olduğu gibi, çeşitli kurum ve kuruluşlarla, ayrıca gençlerin ve mahalle sakini vatandaşlarımızın da katılımıyla Dünya Temizlik Günü çerçevesinde kampanyamızı tekrar gerçekleştirdik. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Tüm katılımcılara ve gönüllülerimize, Sayın Başkanımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğin sonunda toplanan katılımcı kurumlar ve gönüllüler tarafından toplanan yüzlerce poşet dolusu çöp ve atık araçlara yüklenerek, nesli tüm dünyada koruma altında bulunan caretta caretta ve yeşil deniz Kaplumbağalarının da dünyada ender üreme alanlarından biri olan Adanalıoğlu sahilinden uzaklaştırıldı.