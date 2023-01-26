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Adliye parkında silahlı kavga: 2 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde duruşmaları olan taraflar arasında adliye parkında çıkan silahlı olayda 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde duruşmaları olan taraflar arasında adliye parkında çıkan silahlı olayda 2 kişi yaralandı.


Olay, İlçeye bağlı Kargıcak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bulunan adliyenin parkında meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasında daha önce yaşanan bir yaralama olayı nedeniyle husumet oluştu. Taraflar bugün yaralama davası nedeniyle geldikleri adliyenin parkında karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada kullanılan silahla 2 kişi vurularak yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.


Polis olayla ilgili 3 şüpheliyi ise gözaltına aldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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