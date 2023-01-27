Adliye parkındaki silahlı kavgaya 1 tutuklama, 2 adli kontrol

Mersin'in Erdemli ilçesinde duruşmaları olan taraflar arasında adliye parkında yaşanan 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Olay, dün ilçeye bağlı Kargıcak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bulunan adliyenin parkında meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasında daha önce yaşanan bir yaralama olayı nedeniyle husumet oluştu. Taraflar bugün yaralama davası nedeniyle geldikleri adliyenin parkında karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada kullanılan silahla 2 kişi vurularak yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kavgaya müdahale eden jandarma ve polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden silahı kullandığı iddia edilen S.A. tutuklandı, M.A. ile M.S. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.