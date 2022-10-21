Adnan Menderes Bulvarında dolgu çalışması yapıldı

Popülasyonu oldukça yüksek olan ve vatandaşların sürekli zaman geçirdiği Kültür Park'ın 4 noktasında dalgalar, zemini aşındırarak büyük boşluklara sebep oldu. Vatandaşların balık tutmak, denizi izlemek ve fotoğraf çektirmek için kullandığı 4 iskelenin altında, denizden yürüyüş yolunun yarısına kadar ulaşan boşluklar tehlike oluşturdu. Vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike arz eden boşluklar, tahkimat ve güçlendirme çalışmaları ile kısa sürede dolduruldu. Kayalarla ve betonla doldurulan alan, kısa sürede yeniden güvenli hale getirildi. Çalışma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün de izniyle yapıldı.

“Tehlike arz eden noktalarda güçlendirme çalışmaları yaptık”

Park ve Bahçeler Dairesi Park Bahçeler Proje Şube Müdürü Peyzaj Mimarı Alpagu İlter, Kültür Park'ta, vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike arz eden 4 iskelenin altında yenileme ve güçlendirme çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, “Denizden yürüyüş yolunun ortasına kadar olan kısımda, denizin etkisiyle boşalan yerler vardı. Bu noktalar halkımız tarafından balık tutma ve fotoğraf çekim alanı olarak kullanılan yapılardı. Burada tahkimat güçlendirmesi ile betonarme yapının güçlendirmesini yaptık. Bu çerçevede korkuluklar ve zemin kaplaması da yenilendi. Tahkimatın kaya dolgusunda tadilatlar yapıldı ve yürüyüş yolunun altındaki tehlike arz eden noktalarda da güçlendirme çalışmalarını yaptık” dedi.