İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adresine teslim edilmeyerek depoda saklanan kozmetik ürünler polis tarafından bulundu

Mersin’de İstanbul’da gönderilmek üzere bir kamyona yüklenen ancak adresine teslim edilmeyen 130 bin lira değerindeki kozmetik ürünler, saklandığı depoda polis tarafından bulundu.

Mersin'de İstanbul'da gönderilmek üzere bir kamyona yüklenen ancak adresine teslim edilmeyen 130 bin lira değerindeki kozmetik ürünler, saklandığı depoda polis tarafından bulundu.


Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kozmetik firma temsilcilerinin, İstanbul'a gönderilmek üzere bir kamyona yükledikleri kozmetik ürünlerin adresine teslim edilmediğini bildirerek şikayetçi olması üzerine harekete geçen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sevkıyatı yapacak olan kamyon şoförünün ürünleri bir depoda sakladığını belirledi. Çay Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenleyen polis, söz konusu kamyonu kozmetik ürünlerle birlikte ele geçirdi. Sürücü İ.Ç.'nin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.