Afişini paylaştıkları ‘Sevgiliye Sürpriz' konserini ücretsiz izlediler

Mezitli Belediyesi ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla birlikte gerçekleştirdikleri Sevgiliye Sürpriz-Film Müzikleri Konserinin afişini sosyal medya hesaplarından paylaşan 20 çift, ücretsiz bilet kazanarak, konseri Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'la birlikte izledi.

Mezitli Belediyesi ile MDOB, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel bir konser düzenledi. Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri Konseri adıyla gerçekleştirilen organizasyon öncesinde, Mezitli Belediyesinin sosyal medya hesaplarından etkinliğin afişi paylaşılarak, “Paylaş, arkadaşını etiketle, beğen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri Konserine çekiliş ile 2 kişilik bilet kazan” çağrısı yapıldı. Çağrıya uyarak afişi kendi hesaplarından paylaşanlar arasından kurayla belirlenen 20 çift, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konseri Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ile birlikte izledi.

Konserde, dünya sinemalarının en önemli filmlerinden Gladiator, Titanic, E.T, Yıldız Savaşları, Pembe Panter, Görevimiz Tehlike, Karayip Korsanları gibi unutulmaz eserlerin müzikleri MDOB sanatçıları tarafından seslendirildi. İstanbul Film Müzikleri Orkestrası (İFMO) kurucusu ve şefi Kerem Esemen'in yönettiği, koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği konserde, müzikler eşliğinde perdeye yansıtılan film sahneleri de izleyenlerin beğenisini kazandı.

Konserde ayrıca Türkiye'de ilk defa, İngiliz rock grubu Queen'in Bohemian Rhapsody isimli eserinin senfonik düzenlemesi, solist Oğuz Sırmalı eşliğinde MDOB Orkestrası ve Korosu tarafından seslendirildi.

Konser sonunda sahneye gelerek sanatçılara çiçek veren Başkan Tarhan, elinde kalan son çiçeği de “Salonda bulunan tüm herkesin sevgililer gününü kutluyorum. İzninizle elimdeki bu çiçeği de 40 yıllık sevgili eşime vermek istiyorum” dedikten sonra eşine takdim ederek salondan büyük alkış aldı.

Tarhan, “Daha önce sayısız etkinlikte bir araya geldiğimiz Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğümüzle bugün uzun süre unutulmayacak bir etkinliğe imza attık. Hepimizin yaşamında önemli yer edinmiş dünya sinemasının filmlerine hayat veren müzikleri muhteşem bir orkestradan dinleme şansı bulduk. Burada bulunmaktan, bu eşsiz buluşmanın bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Orkestramıza bu muhteşem performans için teşekkür ederim” dedi.