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Afrin şehidi için mevlit okutuldu

Mersin’in Anamur ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık için mevlit okutuldu.

Mersin'in Anamur ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık için mevlit okutuldu.


Şehit Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık için mevlit programı düzenlendi. İlçeye bağlı Saray Mahallesi'nde gerçekleştirilen mevlide, şehit Halil İbrahim Şık ile tüm şehitler için dua edildi. Ardından katılımcılara yemek ikram edildi.


Mevlide katılan Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ve Jandarma Merkez Karakol Komutanı Başçavuş Cem Tevfik Kayabaşı şehidin ailesine başsağlığı diledi.


Şehidin ailesi, mevlit programı sonrasında taziyeleri kabul etti.


Şehit Halil İbrahim Şık (28), Mersin'in Anamur ilçesinde 2 Şubat'ta toprağa verilmişti.

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