Ağa takılan caretta carettayı belediye başkanı kurtardı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, balıkçı barınağında ağa takılan bir caretta carettayı kurtardı.

Mersin Balıkçı Barınağı sahilinde bir vatandaşla sohbet eden Başkan Gültak, kıyıda bir caretta carettanın hareketsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine kıyıya geçen Gültak, caretta carettanın ağlardan dolayı hareket edemediğini gördü. Kendisine verilen bir bıçakla ağı kesen Gültak, caretta carettanın kurtulmasını sağladı.

Ağdan kurtulan caretta caretta, bir süre sonra yüzerek gözden kayboldu.