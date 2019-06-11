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Ağaçtan düştü belini kırdı

Mersin’in Anamur ilçesinde 40 yaşındaki Ahmet Top adlı şahıs, çıktığı kiraz ağacının dalının kırılması sonucu toprak zemine düşerek belini kırdı.

Mersin'in Anamur ilçesinde 40 yaşındaki Ahmet Top adlı şahıs, çıktığı kiraz ağacının dalının kırılması sonucu toprak zemine düşerek belini kırdı.


İlçeye bağlı Karaçukur Mahallesi'n'de meydana gelen olayda, evli ve iki çocuk babası Ahmet Top, kiraz toplamak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu belinin üzerine toprak zemine düştü.


Yakınları tarafından Anamur Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Top, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ortopedi servisinde tedaviye alınan Ahmet Top'un belinin kırıldığı tespit edildi.


Ahmet Top, “Kiraz toplamak için ağaca çıktım, geri ineceğim sırada dalı kırıldı. Toprak zemine düştüm” dedi.

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