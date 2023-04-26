AHBİB Başkanı Memiş: “İhracatta birim değerini artırdık”

Yılın ilk çeyreğinde 160 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Veysel Memiş, “AHBİB olarak Ocak-Mart ayları arasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artışla 508,2 milyon dolarlık bir performans gerçekleştirirken ihraç birim fiyatımızı da yüzde 6,3 artışla 0,96 dolara yükselttik” dedi.

“Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 17,26 oranında destek verdik”

Mart ayında yüzde 6 artış sağlayarak 188 milyon dolarlık ihracata imza atan AHBİB'in yılın ilk üç ayında ulaştığı performansla Türkiye'nin 2,94 milyar dolarlık sektör ihracatına yüzde 17,26 oranında destek verdiğini bildiren Başkan Veysel Memiş, 2023 yılının Ocak-Mart ayları arasında 530 bin 809 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini kaydetti.

Bölge ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Memiş, “Yılın ilk çeyreğinde Birliğimiz en yüksek ihracat değerlerine bakliyat, pastacılık ürünleri ve bitkisel yağlarda ulaştı. Bakliyat, yüzde 26 artış ve 176,8 milyon dolar ile birinci sırada, pastacılık ürünleri yüzde 17 artış ve 97,6 milyon dolar ile ikinci sırada, bitkisel yağlar 53,7 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde AHBİB'in en çok ihraç ettiği ürün grubu kırmızı mercimek oldu. Birliğimiz, kırmızı mercimekte yüzde 20 artışla 118 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Bu ürün, yılın ilk çeyreğindeki bölge ihracatımızın yüzde 23'ünü oluşturdu” diye konuştu.

“İlk çeyrekte en fazla ihracatı Irak, Suriye ve Almanya pazarlarında gerçekleştirdik”

AHBİB'in yılın ilk çeyreğindeki ihracatını ülkelere göre değerlendiren Memiş, söz konusu dönem incelendiğinde en yüksek değerlere Irak, Suriye ve Almanya pazarlarında ulaştıklarını belirtti. Başkan Memiş açıklamasının devamında, “Bölge ihracatımızda yüzde 30'luk paya sahip Irak'ta yüzde 29 artışla 150,3 milyon dolarlık ihracat elde ettik. Irak'ın ardından 33,7 milyon dolar ile Suriye ikinci sırada, yüzde 24 artış ve 17,1 milyon dolar ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. AHBİB olarak, 2023 yılı Ocak-Mart ayları arasında 25'ten fazla ülkede ihracat hacminde anlamlı artış sağladık. Bu çerçevede yüzde 540 artış ve 14,2 milyon dolar ile Suudi Arabistan, yüzde 143 artış ve 8,3 milyon dolar ile Avusturya ile yüzde 102 artış ve 5,8 milyon dolar ile Romanya pazarları dikkat çekti” ifadelerini kullandı.

“Vergi öteleme ve daha fazla finans desteği bekliyoruz”

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketlerinden etkilenen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörünü yeniden ayağa kaldırmak için tüm sektör paydaşlarıyla büyük bir dayanışma içinde çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

“AHBİB ihracat ailesi olarak yaraların daha hızlı sarılabilmesi için depremzede firmaların SGK ve vergi ödemelerinin bir yıl süreyle devlet tarafından karşılanmasını, kredilerinin en az bir yıl faizsiz olarak ertelenmesini ve yine aynı şartlarda bu firmalarımıza uzun vadeli yeni krediler verilmesini bekliyoruz.”