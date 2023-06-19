AHBİB Başkanı Memiş: “Mayıs ayı ihracatımız 143,8 milyon dolar”

Hububat ve bakliyatta hasat dönemine girildiğini, yeni mahsul buğday ve kırmızı mercimeğin piyasada satışına başlandığını kaydeden AHBİB Başkanı Memiş, bu yıl ürün bolluğu yaşandığını vurguladı. Hububat ve bakliyatta yurt içi ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacak rekoltenin elde edileceğini ifade eden Başkan Memiş, geçen yıldan stok devri de dikkate alınarak bu ürünlere yıl boyunca ihracat kısıtlamalarının uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı Bitkisel Üretim 1. tahminine göre buğdayda yüzde 3,8 artışla 20,5 milyon ton, ayçiçeğinde yüzde 6,1 artışla 2,55 milyon ton, şeker pancarında yüzde 13,2 artışla 21,5 milyon ton, bezelyede yüzde 35,3 artışla 3 bin 237 ton rekolte öngörüldüğünü kaydeden Başkan Memiş, nohutta 580 bin ton, fasulyede 270 bin ton ve kırmızı mercimekte 400 bin ton ürün beklendiğini ifade etti.

“Nadasa bırakılan alanlarda bakliyat ekimi teşvik edilmeli, hatta zorunlu hale getirilmeli”

Bakliyatta yılda ortalama 1,5 milyon ton üretim olduğunu dile getiren Memiş, ülke genelinde 4 milyon ton işleme kapasitesine sahip ihracatçı firmaların hammadde sıkıntısı yaşadığını, arz açığının kapatılması için nadasa bırakılan tarım arazilerinin bakliyat ekimiyle değerlendirilmesinin elzem olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin jeopolitik avantajı ile birlikte kaliteli ve uygun maliyetli üretimi sayesinde Türk ürünlerinin tüm dünya pazarlarında rekabet avantajına sahip olduğunu vurgulayan Başkan Memiş, “Millet iradesiyle bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, açıklanan yeni kabinenin katma değerli üretim ve ihracat sayesinde nitelikli büyüme ve refah artışı yolunda büyük icraatlar yapacağına inanıyoruz. Yeni dönemde sektör olarak en büyük beklentimiz, kısıtlı değil sınırsız ihracat yapabilmektir. Çünkü hububat ve bakliyat ürünlerinde ihracat kısıtlamaları ve kotaların uygulanması yerine üretimin artırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Aynı tarlada üç yılda bir bakliyat ekiminin teşvik edilmesinin, hatta zorunlu hâle getirilmesinin büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Tarım arazilerimizi nadasa bırakmak yerine bakliyat ekimiyle değerlendirirsek yaklaşık 1,5 milyon ton olan yıllık üretim miktarını üç katına, yani 4,5 milyon tona yükseltebiliriz. Bunu sağladığımızda ekipmanı güçlü, işleme kapasitesi yüksek, müşterisi hazır sektörümüz yüksek ihracat rakamlarına ulaşabilecek, ülkemize çok daha fazla döviz kazandıracaktır” dedi.

“Kenya, Beyaz Rusya ve Somali pazarlarında rekor artışlar yakaladık”

AHBİB'in mayıs ayında 149 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, 37 ülkede 5 haneye ulaşan rekor düzeyde artışlar yakaladıklarını kaydeden Memiş, söz konusu dönemde 946,6 milyon dolarlık Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 15,2 oranında destek verdiklerini bildirdi. Başkan Memiş, “Mayıs ayında Birliğimizin en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde 28,4 milyon dolar değer ile Irak, 10,3 milyon dolar değer ile Suriye ve 5,57 milyon dolar dolar ile Almanya ilk üç sırayı oluşturdu. Yılın beşinci ayında ihracat hacminde en güçlü artışı Kenya, Beyaz Rusya ve Somali pazarlarında yakaladık” diye konuştu.

“Tüm ürün gruplarında en çok ihraç ettiğimiz ürün, diğer şekerler”

AHBİB'in mayıs ayı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Memiş, söz konusu dönemde 165 bin 78 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini aktararak “Mayıs ayında en çok ihracat yaptığımız ürün gruplarında pastacılık ürünleri, bakliyat, şeker ve şeker mamulleri ilk üç sırada yer aldı. Pastacılık ürünlerinde yüzde 30 artışla 39 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. Bakliyat çeşitleri 32,2 milyon dolar değer ile ikinci sırada, şeker ve şeker mamulleri 19,3 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Mayıs ayında tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün diğer şekerler oldu. Yüzde 23 artışla 18,3 milyon dolar değere ulaştığımız diğer şekerler bölge ihracatımızın yüzde 13'ünü oluşturdu”şeklinde konuştu.

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, 2023 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artış sağlayarak 813,6 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, son 12 aylık dönemde ise bölge ihracatının yüzde 19 artışla 2,15 milyar dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.