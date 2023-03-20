AHBİB Başkanı Veysel Memiş: “Dayanışma ruhuyla iyileşeceğiz”

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, Türkiye'nin gıda ihracatında zirvede yer alan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün deprem felaketlerinin açtığı yaraları hızlıca sarabilmesi için üretime odaklanması ve her zamankinden çok daha büyük bir motivasyonla ihracata sarılması gerektiğini söyledi. Başkan Veysel Memiş, “Dayanışma ruhuyla iyileşeceğiz. Her koşulda milletimizin yanında olmaya, üretmeye, katma değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda fuarlarımız başta olmak üzere ticaret heyetlerimizi ve ihracata yönelik çalışmalarımızı çok daha etkin kullanacağız” dedi.

Afet bölgesinde hububat, bakliyat yağlı tohumlar sektörünün ürün gamındaki pek çok ürünün yoğun olarak üretildiğini ve ihracatının yapıldığını vurgulayan AHBİB Başkanı Veysel Memiş, “Sektörümüzün geçen yılki 11,4 milyar dolarlık ihracatında, 3,5 milyar dolar değer ve yüzde 30,5 paya sahip olan 11 depremzede ilimiz, binlerce yıldır insanlığı besleyen topraklara ve tarıma dayalı sanayide güçlü bir yapıya sahip. Afetin ardından sektörde faaliyet gösteren firmalarda hasar tespitleri ve kapasite envanteri çalışmaları devam ediyor. Hasarsız tesislerde üretim çarkları dönmeye başladı. AHBİB olarak afet bölgesindeki sektör paydaşlarımızla dayanışma içindeyiz. İnsani yardımlar, nitelikli iş gücü ve teknik ekipman başta olmak üzere tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.” diye konuştu.

“Afet bölgesindeki firmalara ve çalışanlara yönelik devlet destekleri çok önemli”

Deprem bölgesinde hayatın normalleşebilmesi için en önemli konunun barınma ihtiyaçlarının karşılanması olduğunun altını çizen Başkan Veysel Memiş, afet göçünün önüne geçilebilmesi için insanı yardımların yanı sıra üretime dönmeye çalışan firmalara ve çalışanlara yönelik devlet desteklerinin artırılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Başkan Veysel Memiş, “İşlerine devam etmek isteyen üyelerimizin ticari hayatlarını devam ettirebilmeleri için fabrikalarını tekrar çalışır duruma getirmeleri gerekiyor. Bunun için de SGK primi ve vergi ödemelerinin bir yıl süreyle devlet tarafından karşılanmasını, ticari kredilerinin en az bir yıl faizsiz olarak ertelenmesini ve yine aynı şartlarda bu firmalarımıza uzun vadeli yeni krediler verilmesini talep ediyoruz. Çalışanlarımıza yönelik olarak da bölgedeki göçün önlenmesi açısından ek desteklerin devreye alınmasını istiyoruz. Bunlar sağlanabilirse deprem nedeniyle üretim ve ihracattaki kayıplarımızı kısa sürede karşılayabileceğimize inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şubat ayında AHBİB'in ihracatı 141,8 milyon dolar

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün şubat ayı ihracatını da değerlendiren Başkan Veysel Memiş, söz konusu dönemde ülke geneli sektör ihracatının 833,5 milyon dolar olduğunu, AHBİB'in ise 141,8 milyon dolarlık dış satıma ulaştığını açıkladı. Birliğin şubat ayı ihracat performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi:

“AHBİB olarak şubat ayında 143 bin 858 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. Bu ayda en çok ihraç ettiğimiz ürün grubu listesinde yüzde 45 artış ve 46,7 milyon dolar değer ile bakliyat birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 33 artış ve 29,8 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri, 16,1 milyon dolar değer ile bitkisel yağlar takip etti. Birliğimizin, bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ülkeler Irak, Suriye ve Rusya oldu. Irak'a 39,4 milyon dolarlık, Suriye'ye 8,3 milyon dolarlık ve Rusya'ya 4,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.”