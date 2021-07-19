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Ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kadelli Mahallesi'nde İnce Mehmet Ulusoy'a ait ahırda yangın çıktı. Büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır birden alev topuna döndü. Ahırı saran yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen ahır kullanılamaz hale geldi.


Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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