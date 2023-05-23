AHKİB'de Başkan Tekin güven tazeledi

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (AHKİB) tek listeyle gidilen olağanüstü seçimli genel kurulunda Başkan Gürkan Tekin yeniden seçilerek güven tazeledi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin 2022 Yılı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Erol Gürsoy'un divan başkanlığını yaptığı genel kurulda geçerli 31 oyun tamamını alan Başkan Gürkan Tekin, yeniden aynı göreve seçildi.

Genel kurulda AHKİB üyelerine hitap eden Başkan Gürkan Tekin, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün deprem felaketlerinden dolayı hammadde tedarikinde ortaya çıkan sorunlardan, rekabetçi olmayan döviz kuru ve maliyet artışlarından etkilendiğini belirtti.

AHKİB ailesine depremin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalarından ve desteklerinden dolayı şükranlarını sunan Başkan Tekin, bu süreçte yoğun bir çaba gösteren önceki dönem Başkanlardan Hayri Uğur ve eşi Zuhal Uğur'un kurduğu USEV Vakfı ile Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren AHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Sağlam'a ayrıca teşekkür etti.

“Kurun rekabetçi bir seviyede olmasını istiyoruz”

AHKİB Başkan Gürkan Tekin, deprem felaketlerinden dolayı hammadde tedarikinde ortaya çıkan sorunlardan, rekabetçi olmayan döviz kuru ve maliyet artışlarından etkilenen sektörün bin bir emekle kazandığı ihracat pazarlarında fiyat tutturmakta zorlandığını dile getirdi.

Başkan Tekin, “En önemli pazarımız olan Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin yerini Uzak Doğu ülkeleri doldurmaya başladı. İşletmelerimiz zararına da olsa müşterilerini tutmaya çalışıyor, ama bu durum sürdürülebilir değildir. İhracat pazarlarındaki kazanımlarımızı koruyabilmek için etkin destek ve teşvik mekanizmalarının hızlıca devreye alınmasını, kurun rekabetçi bir seviyede olmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Sürdürülebilirliğe ve katma değerli ürün üretimine odaklanmalıyız”

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün rakiplerinden ayrışabilmesi için katma değerli ürün üretimi ile birlikte sürdürülebilirliğe odaklanması gerektiğinin altını çizen Tekin, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sürecinin önemine dikkat çekti. Su tüketiminin ve karbon ayak izinin azaltılması, yenilenebilir enerjinin daha yaygın olarak kullanılması başta olmak üzere çevreye duyarlı üretimin öneminin her geçen gün arttığı süreçte, geri dönüşümün çok önemli hale geldiğini dile getirdi.

Tekin:" Avrupa moda devleri, şimdiden Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ülkemizden mal alımlarında çok ciddi denetimlere başladı. Bu denetimleri geçemeyen firmalarımız devre dışı kalacak. Avrupa Yeşil Dönüşüm Mutabakatı çerçevesinde üretim sistemimizi yeniden organize etmemiz, yeni yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bu yatırımları hayata geçirebilmek için de bir teşvik mekanizmasına ihtiyaç var. Hatta bunun için bir bakanlık dahi kurulması düşünülebilir. Çünkü bu süreç sadece hazır giyim ve konfeksiyon için değil, tüm sektörlerimiz için geçerli bir durum”şeklinde konuştu.

AHKİB'in Nisan ihracatı 30,3 milyon dolar

AHKİB'in Nisan ayı ihracat performansını da değerlendiren Tekin, bu ayda 30,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Birlik ihracatını ürün gruplarına ve ülkelere göre ele alan Başkan Tekin, şöyle konuştu:

“AHKİB olarak en çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında 15,6 milyon dolar değerle bayan dış giyim ilk sırada yer aldı. Bunu 5,3 milyon dolar değer ile bay dış giyim ve 3,5 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya (çadır çuval vb.) takip etti. Nisan ayındaki bölge ihracatımızda en yüksek değerlere ulaştığımız ülkeler İspanya, Hollanda ve Almanya oldu. İspanya'ya 6,7 milyon dolarlık, Hollanda'ya 4,9 milyon dolarlık, Almanya'ya 4,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.”