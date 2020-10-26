AHKİB'den yüzde 29 artışla 3,5 milyon dolarlık ihracat

Başkan Gürkan Tekin, eylül ayında en fazla ihracat hacmini Hollanda'da yakaladıklarını ve 40 katından fazla rekor artışlara imza attıkları ülkeler olduğunu açıkladı.

170'ten fazla ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 artışla 1,79 milyar dolar dış satım yaptığını kaydeden Başkan Gürkan Tekin, AHKİB'in bu performansa yüzde 4 oranında destek sağladığını söyledi.

Azerbaycan-Nahçıvan'a ihracat 40 katından fazla arttı

AHKİB'in ana pazarını Avrupa ülkelerinin oluşturduğunu, eylül ayındaki bölge ihracatının yüzde 67'sini bu kıtaya gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Tekin, “Eylül ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke olan Hollanda'da yüzde bin 139 oranında rekor artışla 10 milyon 790 bin dolar değer elde ettik. Hollanda'nın ardından 9 milyon dolar değer ile İspanya ikinci sırada, 3 milyon 632 bin dolar değer ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. En fazla ihracat artışı sağladığımız ülkelere baktığımızda yüzde 4 bin 156 artış ve 989 bin dolar değer ile Azerbaycan-Nahçıvan, yüzde bin 718 artış ve 615 bin dolar değer ile Bulgaristan dikkat çekti. Pazar çeşitliliğine yönelik hedef ülkelerden ABD'de yüzde 167 artış ve 1 milyon 827 bin dolar değere ulaştık. Birleşik Krallık, Fransa ve Suudi Arabistan, eylülde ihracat artışı elde ettiğimiz diğer ülkeler oldu.” dedi.

Konfeksiyon ihracatında adeta patlama yaşandı

Başkan Tekin, eylül ayında 4 bin 760 ton ürüne dünya pazarlarında değer kazandıran AHKİB'in konfeksiyon ürünleri ihracatında adeta patlama yaptığını vurguladı. Başkan Tekin, “Eylülde en fazla ihraç ettiğimiz ürün grubu 10 milyon 446 bin dolar değer ile bayan dış giyim oldu. İkinci sıradaki konfeksiyon ürünlerinde ise yüzde 87 bin 645 oranında artış yakalayıp 9 milyon 322 bin dolar değere ulaştık. 6 milyon dolar değer ile bay dış giyim üçüncü sırada yer aldı. Yatak çarşafı, battaniye ve benzeri diğer ev tekstilinde, diğer spor ve yüzme kıyafetlerinde ve bayan iç giyiminde de kayda değer artışlar elde ettik” diye konuştu.

"Ocak-Eylül döneminde yüzde 31 artış yakaladık"

Covid-19 pandemisinin etkili olduğu ilkbahar aylarında uygulanan karantina nedeniyle darbe alan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yeni normalin başlangıcı sayılan haziran ayından itibaren büyük bir toparlanma sürecine girdiğini kaydeden Başkan Tekin, AHKİB olarak 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 31 artışla 288,1 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, son 12 aylık dış satım hacminin ise yüzde 20 artışla 350,4 milyon dolar düzeyine ulaştığını bildirdi.