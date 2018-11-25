Ahmet Selçuk, en güzel şiirlerini öğretmenler için söyledi

Mersin'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla düzenlenen Ahmet Selçuk İlkan konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından öğretmenler adına düzenlenen gecede, şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan sahne aldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da meslektaşı olan öğretmenleri yalnız bırakmadı.

“Ülkemiz öğretmenlerimiz sayesinde ayakta duracak”

Başkan Kocamaz, etkinlikte yaptığı konuşmasında meslektaşlarının öğretmenler gününü kutlarken, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değinerek, “Öğretmenler bir ülkenin geleceğini şekillendiriyor. Minik yavrularımızı ülkenin geleceği için bilgilendiriyor, bilinçlendiriyor. Ülkemiz onların sayesinde ayakta duracak. Öğretmenlerimiz bize sadece okulda eğitim vermiyor. Hayatta oldukları sürece anılarıyla bize eğitim vermeye, yol göstermeye devam ediyorlar. Allah tüm öğretmelerimize sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk içerisinde daha nice öğretmenler günü kutlamayı nasip etsin” dedi.

“Öğretmenlik yaptığım dönemdeki aldığım hazzı hiçbir yerde alamadım”

İlkokul öğretmeni Osman Öztürk ile olan anılarını da vatandaşlarla paylaşarak yüzlerde tebessüm oluşturan Kocamaz, “Biz hala öğretmenlerimizin anıları ile yaşıyoruz. Özellikle ilkokul öğretmenlerimizi unutmamız mümkün değil. Ben de 11 yıl süreyle öğretmenlik yaptım. Hayatımın birçok evresi çok hareketli bir şekilde geçti. Ama öğretmenlik yaptığım dönemdeki aldığım o hazzı hiçbir yerde alamadım. Belki de bugün bu görevlere geldiysek, bizi eğiten öğretmenlerimiz ve bizim eğittiğimiz öğrencilerimizin bizi sahiplenmesi sayesinde oldu. Ben hayatta olan tüm öğretmenlerimize öncelikle başarı, sağlık, sıhhat ve mutluluk, Hak'ka yürüyenlere de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Kocamaz, sanatçı İlkan'a Silifke ilçesi Olba Antik Kenti'nde yapılan 2015 dönemi kazıları sırasında ortaya çıkan Olba Mozaiği figürünün yer aldığı plaket hediye etti.

Ahmet Selçuk İlkan, öğretmenleri coşturdu

Sözlerini yazdığı şarkıları, okuduğu şiirler ile süsleyen Ahmet Selçuk İlkan, güçlü sahne performansı ile büyük beğeni topladı. Sahneye, Türkiye'nin ve Mersin'in en önemli şairlerinden Ümit Yaşar Oğuzcan'ın ‘Milyon kere Ayten' şiiri ile çıkan İlkan, en güzel şiirlerini şarkılarla süsleyerek öğretmenler için seslendirdi. İlkan, ilkokul öğretmeni için yazdığı şiiri de vatandaşlarla paylaştı.

Şiirleri ile unutulmaz bir güne imza atan İlkan, gecenin sonuna doğru seslendirdiği hareketli şarkılarla da öğretmenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Gece boyunca gönüllerince eğlenen öğretmenler düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Kocamaz'a teşekkürlerini ilettiler.