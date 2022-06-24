Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Mersin Hizmet içi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen Aile Okulu projesinin eğitici eğitimi kursu tamamlandı.

Projenin kapanış törenine, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Ömer Erkan Erdeve, projede görev alan akademisyenler ve kursiyerler katıldı. Ömer Erkan Erdeve, bir hafta boyunca devam eden bu eğitimde misafirperverliğinden ötürü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, eğitimin etkili ve verimli geçmesinde emeği geçen tüm akademisyenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Projede akademisyenler Adnan Alkan, Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, Dr. Esma Kabasakal, Dr. Ömer Akgül, Erhan Ağbaba, Fatma Kotan, Mustafa İşlek, Safure Dolunay Güven, Said Karahasan, Uğur Elmas tarafından sosyal duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitim verdiler.

Katılımcılar kurs sonunda eğitici eğitmeni sertifikalarını almayı hak kazandı.