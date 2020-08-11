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Aileler danışmanlık hizmeti alıyor, çocuklar oyun atölyesinde eğleniyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, kontrollü sosyal hayat sürecinde ailelere yönelik danışmanlık hizmeti çerçevesinde bireysel görüşmelere yeniden başladı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, kontrollü sosyal hayat sürecinde ailelere yönelik danışmanlık hizmeti çerçevesinde bireysel görüşmelere yeniden başladı. Ebeveynler danışmanlık hizmeti alırken, çocukları da uzman eğitmenlerle oyun atölyesinde eğleniyor.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayının ortasından itibaren birebir görüşmelerine ara vererek online terapi hizmeti sunan Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin alanında uzman psikologları, ebeveynleri danışmanlık hizmeti alan çocuklara da oyun atölyesinde etkinlik yapma imkanı sunuyor.


Sosyal mesafe kuralına uyulan ve gerekli önlemlerin alındığı görüşmeler sırasında ebeveynler, aile içi iletişimin yanı sıra çocuklarıyla ilgili uzman psikologların önerilerini de alıyor. Görüşmelerde, okula uyum sürecinde ailelerin yapması gerekenler anlatılırken, kontrollü sosyal hayata uyum konusu da değerlendiriliyor.


Aileleriyle merkeze gelen çocuklar ise okul öncesi öğretmen eşliğinde oyun atölyelerinde keyifli zaman geçiriyor.


Görüşmelere katılan ebeveynler, kendilerine bu imkanı sunduğu için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.



"Her zaman yanınızdayız"


Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinde yürüttükleri faaliyetler ile aile içi iletişimi daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Güçlü ve sağlıklı aile demek, huzur ve güven ortamında yetişmiş bir nesil demektir. Aile mutlu olursa toplum da mutlu olur. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizde, kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitsel alanlarda yaşam standardını artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak adına faaliyetler de gerçekleştiriyoruz. Alanında uzman psikologlarımız, danışanlarıyla görüşerek sosyal ve psikolojik olarak gerekli desteği veriyorlar" dedi.

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