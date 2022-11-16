Aileler ve çocukları doğayı keşfetti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde geleneksel hale getirilen ‘Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliği çerçevesinde, bu kez ara tatile özel olarak aileler ve çocukları Darısekisi Örnek Köyü'nü gezerek, doğayı keşfetme imkanı buldu.

Etkinlikte çocuklar dans edip oyunlar oynarken, çocuklarıyla birlikte geziye katılan aileler de Darısekisi Örnek Köyü'nün keyfini çıkardı. Etkinliğe katılan çocuklardan Mina Yıldız, “Çok mutluyum, çok eğlenceli. Danslar ettik, oyunlar oynadık, yani çok eğlendik. Buradan Vahap amcaya çok teşekkür ederiz” dedi.

Çocuklardan Civan Yıldız da “Buradaki etkinlikleri çok beğendim, çok sevdim. Dans etmeyi de çok sevdim, oyun oynamayı da sevdim. Etkinliği güzel buldum” ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Defne Ender de etkinliği çok beğendiğini kaydederek, "Oyunlar oynadık, gezdik, gördük, dans ettik. Burada çok eğlenceli şeyleri gördük. Vahap amcaya teşekkür ediyoruz bu gezi için” diye konuştu.

Tarsus'tan geziye katılan öğrenci velilerden Selin Anıtoğlu, “Bu ara tatilde bize bu güzelliği yaşatan Başkanımız Vahap Seçer'e gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar mutlu, biz mutlu. Gerçekten çok eğlendik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Devamını bekliyoruz” dedi.